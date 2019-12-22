В Сирии при авиаударе погибли 7 человек

В Сирии при авиаударе по городу Саракеб в провинции Идлиб погибли семь человек и более десяти человек получили ранения.

Источник: Associated Press

Детали: Саракеб находится под контролем оппозиционных сирийских групп, а авиаудар произошел после того, как правительственные силы захватили две новых деревни на юге Идлиба.

Саракеб и Маарет аль-Нуман находятся под контролем повстанцев. Они размещены на шоссе, которое связывает столицу Дамаск с крупнейшим сирийским городом Алеппо. Оба города почти пусты после побега большинства мирных жителей.

Так как прекращение огня в течение последних недель фактически не соблюдалось, правительство пытается получить доступ к стратегическому шоссе Дамаск-Алеппо. Сирийские войска в последние дни наступают на север в направлении Маарет аль-Нумана.

Напомним: