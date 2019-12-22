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В Сирии при авиаударе погибли 7 человек

Воскресенье, 22 декабря 2019, 02:47
В Сирии при авиаударе погибли 7 человек

В Сирии при авиаударе по городу Саракеб в провинции Идлиб погибли семь человек и более десяти человек получили ранения. 

Источник: Associated Press

Детали: Саракеб находится под контролем оппозиционных сирийских групп, а авиаудар произошел после того, как правительственные силы захватили две новых деревни на юге Идлиба.

Саракеб и Маарет аль-Нуман находятся под контролем повстанцев. Они размещены на шоссе, которое связывает столицу Дамаск с крупнейшим сирийским городом Алеппо. Оба города почти пусты после побега большинства мирных жителей.

Так как прекращение огня в течение последних недель фактически не соблюдалось, правительство пытается получить доступ к стратегическому шоссе Дамаск-Алеппо. Сирийские войска в последние дни наступают на север в направлении Маарет аль-Нумана.

Напомним:

  • С 2012 года в Сирии продолжается гражданская война, которая началась с мирного протеста против режима президента Башара Асада. Сейчас кроме сторонников и противниками Асада, к конфликту присоединились многие группы и страны. Россия поддерживает действующую власть Сирии.
  • За это время на территории Сирии развились джихадистских группировки – "Исламского государства" и Аль-Каиды. Также измерение конфликта добавляют сирийские курды, которые стремятся самоуправления.

Темы: Сирия
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