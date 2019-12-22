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Військовим США заборонили встановлювати додаток TikTok

Неділя, 22 грудня 2019, 03:26
Військовим США заборонили встановлювати додаток TikTok

Службовцям ВМС США заборонили користуватися китайським сервісом TikTok на мобільних пристроях, виданих урядом.

Джерело: Голос Америки

Дослівно: "На думку військового керівництва, ця соцмережа, що зараз набуває популярності в США, може становити Військовим США заборонили встановлювати додаток TikTokкіберзагрозу для збройних сил Сполучених Штатів. Згідно із вказівкою, ті військові, які користуються урядовими телефонами і не видалили застосунок TikTok, будуть відключені від інтернету військово-морських сил США".

Деталі: Водночас в чому саме полягає загроза китайського додатка, військове керівництво не уточнило.

"Українська правда" у Threads

Теми: арміяСША
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