Військовим США заборонили встановлювати додаток TikTok

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Неділя, 22 грудня 2019, 04:26

Службовцям ВМС США заборонили користуватися китайським сервісом TikTok на мобільних пристроях, виданих урядом.

Джерело: Голос Америки

Дослівно: "На думку військового керівництва, ця соцмережа, що зараз набуває популярності в США, може становити Військовим США заборонили встановлювати додаток TikTokкіберзагрозу для збройних сил Сполучених Штатів. Згідно із вказівкою, ті військові, які користуються урядовими телефонами і не видалили застосунок TikTok, будуть відключені від інтернету військово-морських сил США".

Деталі: Водночас в чому саме полягає загроза китайського додатка, військове керівництво не уточнило.

Теми: армія США


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