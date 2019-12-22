Військовим США заборонили встановлювати додаток TikTok

Службовцям ВМС США заборонили користуватися китайським сервісом TikTok на мобільних пристроях, виданих урядом.

Джерело: Голос Америки

Дослівно: "На думку військового керівництва, ця соцмережа, що зараз набуває популярності в США, може становити Військовим США заборонили встановлювати додаток TikTokкіберзагрозу для збройних сил Сполучених Штатів. Згідно із вказівкою, ті військові, які користуються урядовими телефонами і не видалили застосунок TikTok, будуть відключені від інтернету військово-морських сил США".

Деталі: Водночас в чому саме полягає загроза китайського додатка, військове керівництво не уточнило.