Военным США запретили устанавливать приложение TikTok
Воскресенье, 22 декабря 2019, 03:26
Служащим ВМС США запретили пользоваться китайским сервисом TikTok на мобильных устройствах, выданных правительством.
Источник: Голос Америки
Дословно: "По мнению военного руководства, эта соцсеть, что сейчас приобретает популярность в США может составить киберугроз для вооруженных сил Соединенных Штатов. Согласно указанию, те военные, которые пользуются правительственными телефонами и не удалили приложение TikTok, будут отключены от интернета военно-морских сил США".
Детали: В то же время в чем именно заключается угроза китайского приложения, военное руководство не уточнил.