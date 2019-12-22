Военным США запретили устанавливать приложение TikTok

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Воскресенье, 22 декабря 2019, 04:26

Служащим ВМС США запретили пользоваться китайским сервисом TikTok на мобильных устройствах, выданных правительством.

Источник: Голос Америки

Дословно: "По мнению военного руководства, эта соцсеть, что сейчас приобретает популярность в США может составить киберугроз для вооруженных сил Соединенных Штатов. Согласно указанию, те военные, которые пользуются правительственными телефонами и не удалили приложение TikTok, будут отключены от интернета военно-морских сил США".

Детали: В то же время в чем именно заключается угроза китайского приложения, военное руководство не уточнил.

Темы: армия США


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