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Военным США запретили устанавливать приложение TikTok

Воскресенье, 22 декабря 2019, 03:26
Военным США запретили устанавливать приложение TikTok

Служащим ВМС США запретили пользоваться китайским сервисом TikTok на мобильных устройствах, выданных правительством.

Источник: Голос Америки

Дословно: "По мнению военного руководства, эта соцсеть, что сейчас приобретает популярность в США может составить киберугроз для вооруженных сил Соединенных Штатов. Согласно указанию, те военные, которые пользуются правительственными телефонами и не удалили приложение TikTok, будут отключены от интернета военно-морских сил США".

Детали: В то же время в чем именно заключается угроза китайского приложения, военное руководство не уточнил.

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Темы: армияСША
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