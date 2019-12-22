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Макрон назвав колоніалізм "серйозною помилкою" Франції

Неділя, 22 грудня 2019, 05:21
Макрон назвав колоніалізм серйозною помилкою Франції

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що колоніалізм був великою помилкою Франції.

Джерело: AFP

Пряма мова: "Занадто часто Францію сьогодні сприймають як країну, що дивиться на світ через призму гегемонії і колоніалізму, який був серйозною помилкою, помилкою республіки".

Деталі: Виступаючи в Кот-д'Івуарі, колишній французькій колонії, Макрон зазначив, що належить до покоління, яке не відноситься до епохи колонізаторства. При цьому він додав, що Африка — молодий континент і три чверті його населення "ніколи не знали" колонізації.

Теми: Франціяпрезидент
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