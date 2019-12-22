Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрона назвал колониализм "серьезной ошибкой" Франции

Воскресенье, 22 декабря 2019, 05:21
Макрона назвал колониализм серьезной ошибкой Франции

Французский президент Эммануэль Макрона заявил, что колониализм был большой ошибкой Франции.

Источник: AFP

Прямая речь: "Слишком часто Францию ​​сегодня воспринимают как страну, что смотрит на мир через призму гегемонии и колониализма, который был серьезной ошибкой, ошибкой республики".

Детали: Выступая в Кот-д'Ивуаре, бывшей французской колонии, Макрона отметил, что принадлежит к поколению, которое не относится к эпохе колонизаторства. При этом он добавил, что Африка - молодой континент и три четверти его населения "никогда не знали" колонизации ..

"Украинская правда" в Threads

Темы: Францияпрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Франция
Россияне запустили фейк о применении "Азова" и "Кракена" во Франции – ЦПД
США продадут Франции 1,5 тысячи ракет на 203 млн долларов
Глава МИД Франции: Цель гарантий безопасности Украине будет очень четкой
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: