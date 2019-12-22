Макрона назвал колониализм "серьезной ошибкой" Франции

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Воскресенье, 22 декабря 2019, 06:21

Французский президент Эммануэль Макрона заявил, что колониализм был большой ошибкой Франции.

Источник: AFP

Прямая речь: "Слишком часто Францию ​​сегодня воспринимают как страну, что смотрит на мир через призму гегемонии и колониализма, который был серьезной ошибкой, ошибкой республики".

Детали: Выступая в Кот-д'Ивуаре, бывшей французской колонии, Макрона отметил, что принадлежит к поколению, которое не относится к эпохе колонизаторства. При этом он добавил, что Африка - молодой континент и три четверти его населения "никогда не знали" колонизации ..

Темы: Франция президент


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