Росії складно буде завершити будівництво "Північного потоку-2" – S&P

Російським суднам важко буде продовжити прокладання трубопроводу "Північний потік-2" замість кораблів швейцарської компанії Allseas, яка припинила роботи через санкції США.

Джерело: S&P Global Platts Analytics

Деталі: Агентство відзначає, що "Північний потік-2" повинен буде шукати альтернативні судна та підрядників для завершення будівництва ділянки труби в датських водах.

Дослівно: "Хоча найбільш складні частини Північного потоку-2 були закладені на глибині близько 200 метрів, решта ділянки у датських водах на глибині 90 метрів залишається складною".

Деталі: Зазначається, що російські компанії експлуатують надійні судна-трубоукладальники, такі як "Дефендер".

За даними аналітиків, для завершення будівництва може бути використане судно "Фортуна", але воно здатне прокладати лише 1 км на день.

Крім того, у водах Данії дозволено використовувати лише судна з динамічним позиціюванням, яке було в суден компанії Allseas, але якого немає у "Фортуни".

Російське судно, що має динамічне позиціювання, "Академік Черський", може бути використане, але воно зараз перебуває на Далекому Сході Росії, і шлях до датських вод займе в нього близько двох місяців.

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