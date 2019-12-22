Росії складно буде завершити будівництво "Північного потоку-2" – S&P
Російським суднам важко буде продовжити прокладання трубопроводу "Північний потік-2" замість кораблів швейцарської компанії Allseas, яка припинила роботи через санкції США.
Джерело: S&P Global Platts Analytics
Деталі: Агентство відзначає, що "Північний потік-2" повинен буде шукати альтернативні судна та підрядників для завершення будівництва ділянки труби в датських водах.
Дослівно: "Хоча найбільш складні частини Північного потоку-2 були закладені на глибині близько 200 метрів, решта ділянки у датських водах на глибині 90 метрів залишається складною".
Деталі: Зазначається, що російські компанії експлуатують надійні судна-трубоукладальники, такі як "Дефендер".
За даними аналітиків, для завершення будівництва може бути використане судно "Фортуна", але воно здатне прокладати лише 1 км на день.
Крім того, у водах Данії дозволено використовувати лише судна з динамічним позиціюванням, яке було в суден компанії Allseas, але якого немає у "Фортуни".
Російське судно, що має динамічне позиціювання, "Академік Черський", може бути використане, але воно зараз перебуває на Далекому Сході Росії, і шлях до датських вод займе в нього близько двох місяців.
Передісторія:
- 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.
- Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.
- У МЗС РФ заявили, що Росія збирається завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на загрозу американських санкцій.