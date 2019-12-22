Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росії складно буде завершити будівництво "Північного потоку-2" – S&P

Неділя, 22 грудня 2019, 08:53
Судно Академік Черський

Російським суднам важко буде продовжити прокладання трубопроводу "Північний потік-2" замість кораблів швейцарської компанії Allseas, яка припинила роботи через санкції США.

Джерело: S&P Global Platts Analytics

Деталі: Агентство відзначає, що "Північний потік-2" повинен буде шукати альтернативні судна та підрядників для завершення будівництва ділянки труби в датських водах.

Дослівно: "Хоча найбільш складні частини Північного потоку-2 були закладені на глибині близько 200 метрів, решта ділянки у датських водах на глибині 90 метрів залишається складною".

Деталі: Зазначається, що російські компанії експлуатують надійні судна-трубоукладальники, такі як "Дефендер".

За даними аналітиків, для завершення будівництва може бути використане судно "Фортуна", але воно здатне прокладати лише 1 км на день.

Крім того, у водах Данії дозволено використовувати лише судна з динамічним позиціюванням, яке було в суден компанії Allseas, але якого немає у "Фортуни".

Російське судно, що має динамічне позиціювання, "Академік Черський", може бути використане, але воно зараз перебуває на Далекому Сході Росії, і шлях до датських вод займе в нього близько двох місяців.

Передісторія:

  • 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.
  • Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.
  • У МЗС РФ заявили, що Росія збирається завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на загрозу американських санкцій.

Українська правда
Теми: газкорабліРосіяДаніясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
газ
12-річна тяжба у судах за "трубу Медведчука" завершилася майже повною перемогою держави
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: