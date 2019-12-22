России сложно будет завершить строительство "Северного потока-2" – S&P

7103 просмотра
Воскресенье, 22 декабря 2019, 09:53
Судно "Академик Черский"

Российским судам трудно будет продолжить прокладку трубопровода "Северный поток-2" вместо кораблей швейцарской компании Allseas, которая прекратила работы из-за санкций США.

Источник: S&P Global Platts Analytics

Детали: Агентство отмечает, что "Северный поток-2" должен будет искать альтернативные суда и подрядчиков для завершения строительства участка трубы в датских водах.

Дословно: "Хотя наиболее сложные части Северного потока-2 были заложены на глубине около 200 метров, остаток участка в датских водах на глубине 90 метров остается сложным".

Детали: Отмечается, что российские компании эксплуатируют надежные суда-трубоукладчики, такие как "Дефендер".

По данным аналитиков, для завершения строительства может быть использовано судно "Фортуна", но оно способно прокладывать только 1 км в день.

Кроме того, в водах Дании разрешено использовать только суда с динамическим позиционированием, которое было у судов компании Allseas, но которого нет у "Фортуны".

Российское судно, имеющее динамическое позиционирование, "Академик Черский", может быть использовано, но оно сейчас находится на Дальнем Востоке России, и путь к датским водам займет у него около двух месяцев.

Предыстория:

  • 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.
  • После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.
  • В МИД РФ заявили, что Россия собирается завершить строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на угрозу американских санкций.

Украинская правда
Темы: газ корабли Росcия Дания санкции


powered by lun.ua
Материалы по теме
Гончарук: Зимой цена на газ в платежках расти не будет 21 декабря 2019, 22:59
В ЕС раскритиковали санкции США по "Северному потоку-2" 21 декабря 2019, 16:42
Россия собирается завершить "Северный поток-2", несмотря на санкции США 21 декабря 2019, 15:58
Все новости
Главные новости
России сложно будет завершить строительство "Северного потока-2" – S&P
"Мы все - Зозуля": На матче чемпионата Испании фаны поддержали украинца
Гончарук: Зимой цена на газ в платежках расти не будет
Витренко о газовом соглашении с РФ: Сложный для всех сторон компромисс
Все новости
Тексты года

20 текстов, которые больше всего пересматривали читатели УП.Жизнь в 2019 году

здоровье

Оргазм или лечения: зачем нужен массаж простаты

здоровье

Грипп 2019: симптомы, лечение, как передается и как отличить от простуды

Поиск по сайту
Архив
Весь архів