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России сложно будет завершить строительство "Северного потока-2" – S&P

Воскресенье, 22 декабря 2019, 08:53
Судно Академик Черский

Российским судам трудно будет продолжить прокладку трубопровода "Северный поток-2" вместо кораблей швейцарской компании Allseas, которая прекратила работы из-за санкций США.

Источник: S&P Global Platts Analytics

Детали: Агентство отмечает, что "Северный поток-2" должен будет искать альтернативные суда и подрядчиков для завершения строительства участка трубы в датских водах.

Дословно: "Хотя наиболее сложные части Северного потока-2 были заложены на глубине около 200 метров, остаток участка в датских водах на глубине 90 метров остается сложным".

Детали: Отмечается, что российские компании эксплуатируют надежные суда-трубоукладчики, такие как "Дефендер".

По данным аналитиков, для завершения строительства может быть использовано судно "Фортуна", но оно способно прокладывать только 1 км в день.

Кроме того, в водах Дании разрешено использовать только суда с динамическим позиционированием, которое было у судов компании Allseas, но которого нет у "Фортуны".

Российское судно, имеющее динамическое позиционирование, "Академик Черский", может быть использовано, но оно сейчас находится на Дальнем Востоке России, и путь к датским водам займет у него около двух месяцев.

Предыстория:

  • 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.
  • После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.
  • В МИД РФ заявили, что Россия собирается завершить строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на угрозу американских санкций.

Украинская правда

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Темы: газкораблиРосcияДаниясанкции
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