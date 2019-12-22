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У 23 регіонах проходять вибори до ОТГ

Неділя, 22 грудня 2019, 09:45
У 23 регіонах проходять вибори до ОТГ

Перші місцеві вибори в об’єднані територіальні громади відбуваються у неділю в 23 регіонах держави.

Джерело: заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради за участі керівників територіальних підрозділів, повідомляє пресслужба Нацполіції

 

Деталі: За словами Фацевича, для проведення перших місцевих виборів утворено 119 територіальних виборчих комісій. 

Станом на 7 ранку виборчі бюлетені отримали всі дільничні виборчі комісії, поліція взяла їх під цілодобову охорону.

Заступник голови Нацполіції повідомив, що з початку передвиборчої кампанії поліція зареєструвала 47 порушень, пов’язаних з виборчим процесом. Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією – 14  фактів, підкупом виборців – 5 та фальсифікація виборчих документів – 4 факти.

 

За 7 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Українська правда

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Теми: вибориполіція
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