У 23 регіонах проходять вибори до ОТГ

4233 перегляди
Неділя, 22 грудня 2019, 10:45

Перші місцеві вибори в об’єднані територіальні громади відбуваються у неділю в 23 регіонах держави.

Джерело: заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради за участі керівників територіальних підрозділів, повідомляє пресслужба Нацполіції

 

Деталі: За словами Фацевича, для проведення перших місцевих виборів утворено 119 територіальних виборчих комісій. 

Станом на 7 ранку виборчі бюлетені отримали всі дільничні виборчі комісії, поліція взяла їх під цілодобову охорону.

Заступник голови Нацполіції повідомив, що з початку передвиборчої кампанії поліція зареєструвала 47 порушень, пов’язаних з виборчим процесом. Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією – 14  фактів, підкупом виборців – 5 та фальсифікація виборчих документів – 4 факти.

 

За 7 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Українська правда
Теми: вибори поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"ОПОРА" про зміни у Виборчому кодексі: Мажоритарка пішла у небуття 19 грудня 2019, 17:19
Рада підтримала пропозиції Зеленського до заветованого Виборчого кодексу 19 грудня 2019, 13:43
Партії регіонів 18 грудня 2019, 12:30
Усі новини
Головні новини
Українці обрали політика і подію року
Білий дім заморозив допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа
П'ять українських компаній уклали з "Газпромом" угоди на постачання газу
Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Луганщині: четверо загиблих
Усі новини
holiday

Безалкогольний глінтвейн: три рецепти

їжа

2 причини, через які олів'є має зникнути із вашого новорічного столу

Лайфхаки

Різдвяний віночок своїми руками: 5 простих кроків