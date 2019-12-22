В 23 регионах проходят выборы в ОТГ

541 просмотр
Воскресенье, 22 декабря 2019, 10:45

Первые местные выборы в объединенные территориальные общины проходят в воскресенье в 23 регионах страны.

Источник: заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич во время видеоселекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений, сообщает пресс-служба Нацполиции

 

Детали: По словам Фацевича, для проведения первых местных выборов образовано 119 территориальных избирательных комиссий.

По состоянию на 7 утра избирательные бюллетени получили все участковые избирательные комиссии, полиция взяла их под круглосуточную охрану.

Заместитель председателя Нацполиции сообщил, что с начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 47 нарушений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 14 фактов, подкупом избирателей - 5 и фальсификация избирательных документов - 4 факта.

 

По 7 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Украинская правда
Темы: виборы полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
"ОПОРА" об изменениях в Избирательном кодексе: Мажоритарка ушла в небытие 19 декабря 2019, 17:19
Рада поддержала предложения Зеленского в заветированный Избирательный кодекс 19 декабря 2019, 13:43
Партии регионов 18 декабря 2019, 12:30
Все новости
Главные новости
России сложно будет завершить строительство "Северного потока-2" – S&P
"Мы все - Зозуля": На матче чемпионата Испании фаны поддержали украинца
Гончарук: Зимой цена на газ в платежках расти не будет
Витренко о газовом соглашении с РФ: Сложный для всех сторон компромисс
Все новости
Тексты года

20 текстов, которые больше всего пересматривали читатели УП.Жизнь в 2019 году

здоровье

Оргазм или лечения: зачем нужен массаж простаты

здоровье

Грипп 2019: симптомы, лечение, как передается и как отличить от простуды

Поиск по сайту
Архив
Весь архів