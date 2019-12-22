Хуртовини можуть заблокувати рух транспорту в Карпатах – ДСНС

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Неділя, 22 грудня 2019, 11:34

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов і можливе припинення руху транспорту в Карпатському регіоні.

Джерело: сайт ДСНС

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, протягом 23-24 грудня у західних областях значні дощі; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с.

23-24 грудня в Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Погодні умови можуть призвести до порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону".

 
 

Українська правда
Теми: погода ДСНС Карпати


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