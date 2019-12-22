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Метели могут заблокировать движение транспорта в Карпатах – ГСЧС

Воскресенье, 22 декабря 2019, 10:34
Метели могут заблокировать движение транспорта в Карпатах – ГСЧС

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий и возможном прекращении движения транспорта в Карпатском регионе.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, в течение 23-24 декабря в западных областях значительные дожди, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с.

23-24 декабря в Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона".

 
 

Украинская правда

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Темы: погодаГСЧСКарпаты
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