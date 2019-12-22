У Львові в багатоповерхівці вибухнув газ, є постраждалий

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Неділя, 22 грудня 2019, 12:02
Фото очевидців, Zaxid.net

У Львові в 12-поверховому будинку в суботу стався вибух газу, постраждав чоловік.

Джерело: департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, Zaxid.net

Дослівно: "21 грудня, близько 13:00 години, у м. Львові по вул. Шевченка, 60, у квартирі на 12 поверсі дванадцятиповерхового житлового будинку (Шевченківський район) стався вибух газоповітряної суміші.

Внаслідок вибуху отримав опіки обличчя, шиї, верхніх та нижніх кінцівок II-III ступеня чоловік 1970 року народження, який самостійно виконував роботи з налаштування газового котла.

Деталі: Зазначається, що потерпілий госпіталізований у 8 міську клінічну лікарню. У квартирі пошкоджено 3 вікна, вхідні двері та її зовнішнє облицювання.

Обставини події встановлюються.

Разом з тим, Zaxid.net повідомляє, що вибух стався в новобудові ЖК "Семицвіт".

 
Фото очевидців, Zaxid.net

ЖК "Семицвіт" складається з 15 будинків. Будинок №12, у якому стався вибух, був зданий в експлуатацію ще минулого року. Цей житловий комплекс збудований компанією "Інтергал-Буд".

Українська правда
Теми: Львів вибух газ


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