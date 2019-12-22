Во Львове в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавший
Во Львове в 12-этажном доме в субботу произошел взрыв газа, пострадал мужчина.
Источник: департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, Zaxid.net
Дословно: "21 декабря, около 13:00 часов, в г. Львове по ул. Шевченко, 60, в квартире на 12 этаже двенадцатиэтажного жилого дома (Шевченковский район) произошел взрыв газовоздушной смеси.
В результате взрыва получил ожоги лица, шеи, верхних и нижних конечностей II-III степени мужчина 1970 года рождения, который самостоятельно выполнял работы по настройке газового котла.
Детали: Отмечается, что пострадавший госпитализирован в 8 городскую клиническую больницу. В квартире повреждены 3 окна, входные двери и ее наружная облицовка.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вместе с тем, Zaxid.net сообщает, что взрыв произошел в новостройке ЖК "Семицвет".
ЖК "Семицвет" состоит из 15 домов. Дом №12, в котором произошел взрыв, был сдан в эксплуатацию еще в прошлом году. Этот жилой комплекс построен компанией "Интеграл-Буд".