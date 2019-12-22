Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львове в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавший

Воскресенье, 22 декабря 2019, 11:02
Во Львове в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавший
Фото очевидцев, Zaxid.net

Во Львове в 12-этажном доме в субботу произошел взрыв газа, пострадал мужчина.

Источник: департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, Zaxid.net

Дословно: "21 декабря, около 13:00 часов, в г. Львове по ул. Шевченко, 60, в квартире на 12 этаже двенадцатиэтажного жилого дома (Шевченковский район) произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате взрыва получил ожоги лица, шеи, верхних и нижних конечностей II-III степени мужчина 1970 года рождения, который самостоятельно выполнял работы по настройке газового котла.

Детали: Отмечается, что пострадавший госпитализирован в 8 городскую клиническую больницу. В квартире повреждены 3 окна, входные двери и ее наружная облицовка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вместе с тем, Zaxid.net сообщает, что взрыв произошел в новостройке ЖК "Семицвет".

 
Фото очевидцев, Zaxid.net

ЖК "Семицвет" состоит из 15 домов. Дом №12, в котором произошел взрыв, был сдан в эксплуатацию еще в прошлом году. Этот жилой комплекс построен компанией "Интеграл-Буд".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Львоввзрывгаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Львов
"Укрпочта" возобновила работу отделения во Львове, которое пострадало от ракетной атаки
Российская ракетная атака на Львов: количество погибших возросло до 10
МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: