Во Львове в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавший

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Воскресенье, 22 декабря 2019, 12:02
Фото очевидцев, Zaxid.net

Во Львове в 12-этажном доме в субботу произошел взрыв газа, пострадал мужчина.

Источник: департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, Zaxid.net

Дословно: "21 декабря, около 13:00 часов, в г. Львове по ул. Шевченко, 60, в квартире на 12 этаже двенадцатиэтажного жилого дома (Шевченковский район) произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате взрыва получил ожоги лица, шеи, верхних и нижних конечностей II-III степени мужчина 1970 года рождения, который самостоятельно выполнял работы по настройке газового котла.

Детали: Отмечается, что пострадавший госпитализирован в 8 городскую клиническую больницу. В квартире повреждены 3 окна, входные двери и ее наружная облицовка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вместе с тем, Zaxid.net сообщает, что взрыв произошел в новостройке ЖК "Семицвет".

 
Фото очевидцев, Zaxid.net

ЖК "Семицвет" состоит из 15 домов. Дом №12, в котором произошел взрыв, был сдан в эксплуатацию еще в прошлом году. Этот жилой комплекс построен компанией "Интеграл-Буд".

Украинская правда
Темы: Львов взрыв газ


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