Жінка заявила про поранення шиї біля поліцейського стрільбища

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Неділя, 22 грудня 2019, 15:32

Правоохоронці проводять перевірку з приводу отримання тілесних ушкоджень громадянкою неподалік поліцейського стрільбища на Миколаївщині.

Джерело: поліція Миколаївської області

Дослівно: "20 грудня до поліції Центрального району звернулась 38-річна місцева мешканка та повідомила, що, коли вона вигулювала собак у районі стрільбища, де тренуються поліцейські, отримала дотичне тілесне ушкодження шиї.

За свідченнями потерпілої, вона перебувала у 200-250 метрах навскоси від місця проведення стрільб, коли відчула печіння в області шиї. Жінка чула, що в цей час на полігоні проводяться навчальні стрільби. Ані одяг, ані інші частини тіла ушкоджень не зазнали".

Деталі: Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. ст. 125 ККУ "Умисне легке тілесне ушкодження". Призначено проведення відповідних медичних експертиз, які мають встановити походження поранення та характер методу його отримання.

Вирішується питання щодо передачі провадження за підслідністю до ДБР.

Українська правда
Теми: поліція Миколаївська область


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