Женщина заявила о ранении шеи возле полицейского стрельбища

Правоохранители проводят проверку по поводу получения телесных повреждений гражданкой неподалеку полицейского стрельбища в Николаевской области.

Источник: полиция Николаевской области

Дословно: "20 декабря в полицию Центрального района обратилась 38-летняя местная жительница и сообщила, что, когда она выгуливала собак в районе стрельбища, где тренируются полицейские, получила касательное телесное повреждение шеи.

По показаниям потерпевшей, она находилась в 200-250 метрах наискосок от места проведения стрельб, когда почувствовала жжение в области шеи. Женщина слышала, что в это время на полигоне проводятся учебные стрельбы. Ни одежда, ни другие части тела не были повреждены".

Детали: Полиция начала уголовное производство по ч. Ст. 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение". Назначено проведение соответствующих медицинских экспертиз, которые должны установить происхождение ранения и характер метода его получения.

Решается вопрос о передаче производства по подследственности в ГБР.