"Олімпійські" федерації звернулися до Зеленського через перебої з фінансуванням

7342 перегляди
Неділя, 22 грудня 2019, 17:03

Президенти спортивних федерацій України з олімпійських видів спорту -  регбі, хокею, баскетболу, боксу та легкої атлетики України - звернулися до президента України Володимира Зеленського через припинення виділення коштів для фінансування їхньої діяльності. 

Джерело: відкрите звернення, розміщене на сайтах Федерацій баскетболу та легкої атлетики 

Деталі: Як зазначено у листі, підготовка до Олімпійських ігор-2020 увійшла у завершальну стадію, а від того, чи буде виділене заплановане державне фінансування зазначених федерацій, залежить якість підготовки спортсменів. 

Дослівно: "Ми глибоко стурбовані ситуацією, що склалася, з припиненням виділення коштів для фінансування діяльності Національних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту". 

"У всіх видах спорту в розпалі боротьба за олімпійські ліцензії та путівки на інші головні міжнародні змагання – чемпіонати світу та Європи. Від того, чи буде виділене заплановане державне фінансування, залежить якість підготовки і, відповідно, результат виступу українських спортсменів, в т.ч. на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх в Токіо. За даної ситуації все це знаходиться під загрозою зриву". 

Деталі: Президенти спортивних федерацій зазначають, що наразі у них вже виникла заборгованість за послуги, надані протягом 2019 року.

"Через це спортсменам доводиться скасовувати тренувальні збори, аби уникнути зростання боргів. Припинення фінансування саме у цей період руйнує усі зусилля, які було витрачено на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор протягом попередніх 3,5 років. Багаторічна праця тренерів, спортсменів, менеджменту може бути зруйнована в той час, коли до досягнення поставлених цілей лишається зробити останні кроки". 

Дослівно: "Ми звертаємося до вас із єдиною метою – виконати у повному обсязі зобов’язання з фінансування згідно з договорами, які було укладено між федераціями та профільним Міністерством, яке уособлює в собі державу". 

Нагадаємо, 

  • Раніше президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул заявив, що українські легкоатлети не проведуть збори перед Олімпіадою через відсутність фінансування з боку Міністерства культури, молоді та спорту.
  • Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку видатків до кінця року. Мова йде про так звані незахищені видатки – видатки розвитку, на ремонт та будівництво.
  • Маркарова заявила, що призупинення фінансування незахищених статей бюджету у грудні 2019 року пов'язане з тим, що деякі державні органи наприкінці року просять про "перекидування" коштів з одних програм на інші.
  • Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що ситуація із тимчасовим призупиненням виплати коштів на незахищені статті державного бюджету раніше вже неодноразово траплялася в Україні.

Українська правда
Теми: спорт Олімпіада Зеленський бюджет


powered by lun.ua
Матеріали за темою
День допінгу для України: важкоатлета позбавили медалі, "динамівець" – під підозрою 20 грудня 2019, 18:11
Президент Федерації легкої атлетики каже, що спортсмени лишились без фінансування 19 грудня 2019, 18:17
УПЛ: "Динамо" перемагає "Десну", фанати пішли проти Суркісів 15 грудня 2019, 16:29
Усі новини
Головні новини
Українці обрали політика і подію року
Білий дім заморозив допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа
П'ять українських компаній уклали з "Газпромом" угоди на постачання газу
Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Луганщині: четверо загиблих
Усі новини
holiday

Безалкогольний глінтвейн: три рецепти

їжа

2 причини, через які олів'є має зникнути із вашого новорічного столу

Лайфхаки

Різдвяний віночок своїми руками: 5 простих кроків