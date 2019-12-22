"Олімпійські" федерації звернулися до Зеленського через перебої з фінансуванням

Президенти спортивних федерацій України з олімпійських видів спорту - регбі, хокею, баскетболу, боксу та легкої атлетики України - звернулися до президента України Володимира Зеленського через припинення виділення коштів для фінансування їхньої діяльності.

Джерело: відкрите звернення, розміщене на сайтах Федерацій баскетболу та легкої атлетики, сайт Міністерства культури, молоді і спорту з посиланням на міністра Володимира Бородянського

Деталі: Як зазначено у листі, підготовка до Олімпійських ігор-2020 увійшла у завершальну стадію, а від того, чи буде виділене заплановане державне фінансування зазначених федерацій, залежить якість підготовки спортсменів.

Дослівно: "Ми глибоко стурбовані ситуацією, що склалася, з припиненням виділення коштів для фінансування діяльності Національних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту".

"У всіх видах спорту в розпалі боротьба за олімпійські ліцензії та путівки на інші головні міжнародні змагання – чемпіонати світу та Європи. Від того, чи буде виділене заплановане державне фінансування, залежить якість підготовки і, відповідно, результат виступу українських спортсменів, в т.ч. на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх в Токіо. За даної ситуації все це знаходиться під загрозою зриву".

Деталі: Президенти спортивних федерацій зазначають, що наразі у них вже виникла заборгованість за послуги, надані протягом 2019 року.

"Через це спортсменам доводиться скасовувати тренувальні збори, аби уникнути зростання боргів. Припинення фінансування саме у цей період руйнує усі зусилля, які було витрачено на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор протягом попередніх 3,5 років. Багаторічна праця тренерів, спортсменів, менеджменту може бути зруйнована в той час, коли до досягнення поставлених цілей лишається зробити останні кроки".

Дослівно: "Ми звертаємося до вас із єдиною метою – виконати у повному обсязі зобов’язання з фінансування згідно з договорами, які було укладено між федераціями та профільним Міністерством, яке уособлює в собі державу".

Деталі: Згодом міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що поточні оплати федераціям олімпійських видів спорту відновлять 23 грудня.

Він також додав, що фінансування підготовки спортсменів до Олімпіади та розвиток українського спорту є одним із пріоритетів міністерства.

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