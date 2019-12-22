"Олімпійські" федерації звернулися до Зеленського через перебої з фінансуванням

Президенти спортивних федерацій України з олімпійських видів спорту - регбі, хокею, баскетболу, боксу та легкої атлетики України - звернулися до президента України Володимира Зеленського через припинення виділення коштів для фінансування їхньої діяльності.

Джерело: відкрите звернення, розміщене на сайтах Федерацій баскетболу та легкої атлетики

Деталі: Як зазначено у листі, підготовка до Олімпійських ігор-2020 увійшла у завершальну стадію, а від того, чи буде виділене заплановане державне фінансування зазначених федерацій, залежить якість підготовки спортсменів.

Дослівно: "Ми глибоко стурбовані ситуацією, що склалася, з припиненням виділення коштів для фінансування діяльності Національних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту".

"У всіх видах спорту в розпалі боротьба за олімпійські ліцензії та путівки на інші головні міжнародні змагання – чемпіонати світу та Європи. Від того, чи буде виділене заплановане державне фінансування, залежить якість підготовки і, відповідно, результат виступу українських спортсменів, в т.ч. на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх в Токіо. За даної ситуації все це знаходиться під загрозою зриву".

Деталі: Президенти спортивних федерацій зазначають, що наразі у них вже виникла заборгованість за послуги, надані протягом 2019 року.

"Через це спортсменам доводиться скасовувати тренувальні збори, аби уникнути зростання боргів. Припинення фінансування саме у цей період руйнує усі зусилля, які було витрачено на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор протягом попередніх 3,5 років. Багаторічна праця тренерів, спортсменів, менеджменту може бути зруйнована в той час, коли до досягнення поставлених цілей лишається зробити останні кроки".

Дослівно: "Ми звертаємося до вас із єдиною метою – виконати у повному обсязі зобов’язання з фінансування згідно з договорами, які було укладено між федераціями та профільним Міністерством, яке уособлює в собі державу".

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