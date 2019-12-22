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"Олимпийские" федерации обратились к Зеленскому из-за перебоев с финансированием

Воскресенье, 22 декабря 2019, 16:03
Олимпийские федерации обратились к Зеленскому из-за перебоев с финансированием

Президенты спортивных федераций Украины по олимпийским видам спорта - регби, хоккея, баскетбола, бокса и легкой атлетики Украины - обратились к президенту Украины Владимира Зеленского из-за прекращения выделения средств для финансирования их деятельности.

Источник: открытое обращение, размещенное на сайтах Федераций баскетбола и легкой атлетики, сайт Министерства культуры, молодежи и спорта со ссылкой на министра Владимира Бородянского

Детали: Как указано в письме, подготовка к Олимпийским играм-2020 вышла на завершающую стадию, а от того, будет ли выделено запланированное госфинансирование указанных федераций, зависит качество подготовки спортсменов.

Дословно: "Мы глубоко обеспокоены ситуацией, сложившейся с прекращением выделения средств для финансирования деятельности Национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта".

"Во всех видах спорта в разгаре борьба за олимпийские лицензии и путевки на другие главные международные соревнования - чемпионаты мира и Европы. От того, будет ли выделено запланированноегосударственное финансирование, зависит качество подготовки и, соответственно, результат выступления украинских спортсменов, в т.ч . на ХХХI летних Олимпийских играх в Токио. В данной ситуации все это находится под угрозой срыва".

Детали: Президенты спортивных федераций отмечают, что уже сейчас у них возникла задолженность за услуги, предоставленные в течение 2019 года.

"Поэтому спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать увеличения долгов. Прекращение финансирования именно в этот период разрушает все усилия, которые были потрачены на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в течение предыдущих 3,5 лет. Многолетний труд тренеров, спортсменов, менеджмента могут быть разрушены в то время, когда до достижения поставленных целей остается сделать последние шаги".

Дословно: "Мы обращаемся к вам с единственной целью - выполнить в полном объеме обязательства по финансированию согласно договорам, которые были заключены между федерациями и профильным Министерством, которое олицетворяет собой государство".

Детали: Впоследствии министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что текущие оплаты федерациям олимпийских видов спорта восстановят 23 декабря.

Он также добавил, что финансирование подготовки спортсменов к Олимпиаде и развитие украинского спорта является одним из приоритетов министерства.  

Напомним, 

  • Ранее президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил, что украинские легкоатлеты не проведут сборы перед Олимпиадой из-за отсутствия финансирования со стороны Министерства культуры, молодежи и спорта.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаров не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенные расходы – расходы развития, на ремонт и строительство.
  • Маркарова заявила, что приостановка финансирования незащищенных статей бюджета в декабря 2019 года связано с тем, что некоторые государственные органы в конце года просят о "перекидывании" средств из одних программ на другие.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ситуация с временным приостановлением выплаты средств на незащищенные статьи государственного бюджета ранее уже неоднократно случалась в Украине.  

Украинская правда

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Темы: спортОлимпиадаЗеленскийбюджет
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