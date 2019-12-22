Перші місцеві вибори в ОТГ: у ЦВК назвали "зразковий" регіон і явку

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Неділя, 22 грудня 2019, 22:19

Явка виборців на перших місцевих виборах, що відбулия 22 грудня у 86 ОТГ, станом на 12:00 становила від 4,4% до 35% у різних регіонах, станом на 15:00 – від 14% до 54%.

Джерело: пресслужба Центрвиборчкому, управління комунікації Нацполіції України

Деталі: За даними щодо голосування в окремих ОТГ, станом на 12:00 лідерами з явки виборців стали ОТГ у Кіровоградській області (явка у Злинській сільській ОТГ склала 35%); Полтавська область (у Зіньківській міській ОТГ та сільській ОТГ – по 35 %); у Чернігівській області (у Понорницькій селищній ОТГ – 33,7 %); у Донецькій області (у Криворізькій сільській ОТГ – 32 %); Житомирська область (у Старосілецькій сільській ОТГ – 32 %).

Найнижчою явка виборців була на Закарпатті, в Івано-Франківській області та на Волині. 

Станом на 15:00 лідерами явки були Житомирська область (у Старосілецькій сільській ОТГ явка склала 54%); Хмельницька область (у Сахновецькій сільській ОТГ – 54%, у Сахновецькій сільській ОТГ – 53,3%), Чернігівська область (у Понорницькій селищній ОТГ – 53%, у Талалаївській сільській ОТГ – 51%, у Сухополов’янській сільській ОТГ – 50%),  Волинська область (у Доросинівській сільській ОТГ – 52%);
Вінницька область (у Махнівській сільській ОТГ – 50%).

Найнижча явка станом на 15:00 - на Закарпатті (у Косоньській сільській ОТГ – 14 %, у Зарічанській сільській ОТГ – 19,7 %, у Горондівській сільській ОТГ – 17,1 %), в Івано-Франківській області (у Пасічнянській сільській ОТГ – 16,44%); у Харківській області (у Курилівській сільській ОТГ – 23,4%). 

Як заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, місцеві вибори у Київській області організовано практично на зразковому рівні. 

Дослівно: "Голосування на дільницях проходить у штатному режимі, у відповідності до законодавства про місцеві вибори, в присутності офіційних спостерігачів та представників ЗМІ. Скарг та заяв в день голосування не надходило", - заявив Дубовик. 

Деталі: За даними поліції,  у день голосування до поліції надійшло 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства, які здебільшого стосувалися можливої незаконної агітації та фальсифікації документів.

Станом на 20:00 у Полтавській області до ЄРДР внесено відомості за ст. 158-1 КК (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз). 

 

Дослівно: "Виборчі дільниці зачинилися вчасно. Члени ДВК розпочали підраховувати результати голосування. Національна поліція продовжує роботу в посиленому варіанті", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, 

  • Перші місцеві вибори в об’єднані територіальні громади відбулися 22 грудня у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міської) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори – у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.
  • За попередніми підрахунками, у перших виборах зможуть взяти участь понад 380 тисяч виборців, у додаткових – понад 35 тисяч виборців.

Українська правда
Теми: вибори ЦВК


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