Первые местные выборы в ОТГ: в ЦИК назвали "образцовый" регион и явку

Явка избирателей на первых местных выборах, прошедших 22 декабря в 86 ОТГ, по состоянию на 12:00 составляла от 4,4% до 35% в разных регионах, по состоянию на 15:00 - от 14% до 54%.

Источник: пресс-служба Центризбиркома, управление коммуникации Нацполиции Украины

Детали: По данным о голосовании в отдельных ОТГ, по состоянию на 12:00 лидерами по явке избирателей стали ОТГ в Кировоградской области (явка в Злинский сельской ОТГ составила 35%); в Полтавской области (в Зиньковской городской ОТГ и сельской ОТГ - по 35%); в Черниговской области (в Понорницкой поселковой ОТГ - 33,7%); в Донецкой области (в Криворожской сельской ОТГ - 32%); Житомирская область (в Старосилецкой сельской ОТГ - 32%).

Самой низкой явка избирателей была на Закарпатье, в Ивано-Франковской области и на Волыни.

По состоянию на 15:00 лидерами явки были Житомирская область (в Старосилецкой сельской ОТГ явка составила 54%); Хмельницкая область, Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТГ - 53%, в Талалаевской сельской ОТГ - 51%, в Сухополовьянской сельской ОТГ - 50% ), Волынская область (в Доросиневской сельской ОТГ - 52%); Винницкая область (в Махновской сельской ОТГ - 50%).

Самая низкая явка по состоянию на 15:00 - на Закарпатье (в Косонской сельской ОТГ - 14%, в Заречанской сельской ОТГ - 19,7%, в Горондевской сельской ОТГ - 17,1%), в Ивано-Франковской области (в Пасичнянской сельской ОТГ - 16,44%); в Харьковской области (в Куриловской сельской ОТГ - 23,4%).

Как заявил замглавы ЦИК Сергей Дубовик, местные выборы в Киевской области организованы "практически на образцовом уровне".

Дословно: "Голосование на участках проходит в штатном режиме, в соответствии с законодательством о местных выборах, в присутствии официальных наблюдателей и представителей СМИ. Жалоб и заявлений в день голосования не поступало", - заявил Дубовик.

Детали: По данным полиции, в день голосования в полицию поступило 45 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, которые в основном касались возможной незаконной агитации и фальсификации документов.

По состоянию на 20:00 в Полтавской области в ЕРДР внесены сведения по ст. 158-1 УК (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза).

Дословно: "Избирательные участки закрылись вовремя. Члены УИК начали подсчитывать результаты голосования. Национальная полиция продолжает работу в усиленном варианте", - сообщили правоохранители.

Напомним,