Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Луганщині: четверо загиблих

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Понеділок, 23 грудня 2019, 02:35

Під час пожежі в Старобільському обласному психоневрологічному інтернаті загинуло чотири людини, ще троє доставлені до лікарні.

Джерело: відділ комунікації поліції Луганської області 

Дослівно: "Сьогодні, о 21.09 до Старобільського відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про те, що горить один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату. Негайно на місце події виїхало керівництво ГУНП, Старобільського відділу поліції, слідчо-оперативна група та групи реагування. 

Внаслідок пожежі загинуло 4 підопічних, 3 - отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані каретою швидкої допомоги до лікарні м. Старобільськ."

Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Луганщині: четверо загиблих
Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Луганщині: четверо загиблих

Деталі: Загоряння трапилось в одній із палат першого корпусу інтернату. З одночасним гасінням вогню проводилась евакуація підопічних. Пожежу ліквідували через 45 хвилин повідомлення про загоряння, о 22:55. 

 

Наразі на місці працює поліція. Подією внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" та "Службова недбалість".

Українська правда
Теми: пожежа ДСНС Луганська область


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