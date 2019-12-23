Пожар в психоневрологическом интернате в Луганской области: четверо погибших

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Понедельник, 23 декабря 2019, 02:35

Во время пожара в Старобельском областном психоневрологическом интернате погибли четыре человека, еще трое доставлены в больницу.

Источник: отдел коммуникации полиции Луганской области

Дословно: "Сегодня, в 21.09 в Старобельский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что горит один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната. Немедленно на место происшествия выехало руководство ГУНП, Старобельского отдела полиции, следственно-оперативная группа и группы реагирования.

В результате пожара погибли 4 подопечных, 3 – получили телесные повреждения и были госпитализированы каретой скорой помощи в больницу г. Старобельск."

Пожар в психоневрологическом интернате в Луганской области: четверо погибших
Пожар в психоневрологическом интернате в Луганской области: четверо погибших

Детали: Возгорание произошло в одной из палат первого корпуса интерната. С одновременным тушением огня проводилась эвакуация подопечных. Пожар ликвидировали через 45 минут после сообщения о возгорании, в 22:55.

 

Сейчас на месте работает полиция. Событием внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "Служебная халатность".

Украинская правда
Темы: пожар ГСЧС Луганская область


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