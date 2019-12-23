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Зросла кількість жертв виверження вулкана у Новій Зеландії

Понеділок, 23 грудня 2019, 04:33
Зросла кількість жертв виверження вулкана у Новій Зеландії

Кількість загиблих внаслідок виверження вулкана Вайт-Айленд в Новій Зеландії становить сімнадцять осіб, ще двоє залишаються зниклими безвісти.

Джерело: Reuters

Деталі: У понеділок поліція країни повідомила, що один із поранених помер в лікарні Окленду. 

Більшість загиблих були громадянами Австралії або місцевими жителями. Поліція зупинила пошук тіл, заявивши, що не втрачає надію знайти зниклих.

Влада країни вже заявила, що розслідування дії відповідальних осіб під час ліквідації наслідків стихійного лиха може зайняти до одного року.

Що передувало: 9 грудня на острові Вайт-Айленд у Новій Зеландії сталося виверження вулкана. Під час цього на острові перебувало 47 осіб – туристів З Австралії, США, Нової Зеландії, Німеччини та інших країн. Кількість жертв виверження вулкану складала 15 осіб.

Українська правда
Теми: стихійне лихо
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