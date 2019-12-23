Возросло количество жертв извержения вулкана в Новой Зеландии

Число погибших в результате извержения вулкана Уайт-Айленд в Новой Зеландии составляет семнадцать человек, еще двое остаются пропавшими без вести.

Источник: Reuters

Детали: В понедельник полиция страны сообщила, что один из раненых скончался в больнице Окленда.

Большинство погибших были гражданами Австралии или местными жителями. Полиция остановила поиск тел, заявив, что не теряет надежду найти пропавших.

Власти страны уже заявили, что расследование действий ответственных лиц при ликвидации последствий стихийного бедствия может длиться до одного года.

Что предшествовало: 9 декабря на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. Во время этого на острове находилось 47 человек - туристов из Австралии, США, Новой Зеландии, Германии и других стран. Число жертв извержения вулкана составляло 15 человек.