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В останній тиждень року задощить

Понеділок, 23 грудня 2019, 07:33
В останній тиждень року задощить

У вівторок і середу синоптики попереджають про погіршення погодних умов, у Карпатах сильні пориви вітру, у західних областях країни значні дощі.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС, "Укрінформ"

Дослівно: "Протягом 24 грудня у західних областях значні дощі; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с".

Деталі: Синоптики прогнозують 24-25 грудня часом дощ, в Карпатах сніг; 24 грудня на крайньому заході значний дощ, в Карпатах сильний сніг, хуртовина.

Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 7-12 м/с.

 

Температура вночі 1-6° тепла; вдень 3-8°, в Карпатах вночі та вдень 0-5° морозу.

На Київщині 24-25 грудня часом дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 3-8°.

 

У вівторок у Карпатах прогнозують ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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