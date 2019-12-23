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В последнюю неделю года прогнозируют дожди

Понедельник, 23 декабря 2019, 07:33
В последнюю неделю года прогнозируют дожди

Во вторник и среду синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий, в Карпатах сильные порывы ветра, в западных областях страны значительные дожди.

Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС, "Укринформ"

Дословно: "В течение 24 декабря в западных областях значительные дожди; в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с".

Детали: Синоптики прогнозируют 24-25 декабря временами дождь, в Карпатах снег, 24 декабря на крайнем западе значений дождь, в Карпатах сильный снег, метель.

Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с.

 

Температура ночью 1-6° тепла; днем 3-8°, в Карпатах ночью и днем ​​0-5° мороза.

В Киевской области 24-25 декабря временами дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 3-8°.

 

Во вторник в Карпатах осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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