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ФСБшники наймали бойовиків Донбасу – росЗМІ

Понеділок, 23 грудня 2019, 09:32
ФСБшники наймали бойовиків Донбасу – росЗМІ

Співробітники спеціального підрозділу ФСБ створили банду спільно з бойовиками, які воювали на Донбасі, щоб займатися контрабандою смартфонів і можливо відмиванням хакерських грошей.

Джерело: розслідування Meduza

Деталі: Повідомляється, що в грудні 2016 року спецпідрозділ ФСБ, що займається безпекою на транспорті, провів рейд проти угруповання контрабандистів. Угрупування займалося нелегальним ввезенням в Росію смартфонів й іншої дорогої електроніки в поштових посилках. У схемі ввезення брали участь співробітники митниці та "Пошти Росії".

При цьому "рейді" співробітникам ФСБ допомагали озброєні люди в камуфляжі і масках з організації "Єдині народні громадські товариства", які були учасниками конфлікту на Донбасі.

Частину техніки вартістю в 27 мільйонів рублів (понад 10 млн грн) вилучили; ще частина була викрадена співробітниками ФСБ і їхніми "помічниками".

Відзначається, що один айфон, згідно з показаннями, виявився у лідера "Союзу добровольців Донбасу" Олександра Бородая.

Далі співробітникам ФСБ вдалося вийти на відомості про можливе відмивання в цій схемі грошей з викрадених хакерами банківських карт.

У жовтні 2017 року до схеми співробітників ФСБ за участю "ЄНГТ" потрапила людина, яка "займається протиправною діяльністю, пов'язаною з фінансами і отриманням шахрайським способом великих сум грошей", проти самих оперативників почалася внутрішня перевірка. Вони припинили всі контакти з "ЄНГТ".

У серпні 2018 року після участі в конфлікті через земельний спір директора медичного центру МДУ Михайла Пальцева з сусідом на Кубані були затримані два учасники організації.

За півтора роки, на підставі їх свідчень, справа розрослася до 11 підозрюваних у створенні банди і злочинного співтовариства, під керівництвом оперативників ФСБ.

Однак справа про контрабанду смартфонів і можливе відмивання хакерських грошей закінчилася невеликими штрафами і поверненням вилученого майна.

Заарештованих в жовтні 2019 року за підозрою в керівництві злочинним угрупованням співробітників ФСБ відпустили.

У підсумку в СІЗО залишилися тільки прихильники "Новоросії", які допомагали співробітникам ФСБ, і боєць спецназу ГРУ, який супроводжував "ЄНГТ" на Донбасі.

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