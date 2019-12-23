ФСБшники нанимали боевиков Донбасса — росСМИ

Сотрудники специального подразделения ФСБ создали банду совместно с боевиками, которые воевали на Донбассе, чтобы заниматься контрабандой смартфонов и возможно отмыванием хакерских денег.

Источник: расследование Meduza

Детали: Сообщается, что в декабре 2016 года спецподразделение ФСБ, курирующее безопасность на транспорте, провели рейд против группировки контрабандистов. Группировка занималась нелегальным ввозом в Россию смартфонов и другой дорогой электроники в почтовых посылках. В схеме ввоза участвовали сотрудники таможни и "Почты России".

При этом рейде сотрудникам ФСБ помогали вооруженные люди в камуфляже и масках из организации "Единые народные общинные товарищества", которые были участниками конфликта на Донбассе.

Отмечается, что часть техники стоимостью в 27 миллионов рублей изъяли; еще часть была похищена сотрудниками ФСБ и их "помощниками".

Отмечается, что один айфон, согласно показаниям, оказался у лидера "Союза добровольцев Донбасса" Александра Бородая.

Далее сотрудникам ФСБ удалось выйти на сведения о возможном отмывании в этой схеме денег с похищенных хакерами банковских карт.

В октябре 2017 года в разработку сотрудников ФСБ с участием "енотов" попал человек, который "занимается противоправной деятельностью, связанной с финансами и получением мошенническим способом больших сумм денег", против самих оперативников началась внутренняя проверка. Они прекратили все контакты с ЕНОТ.

В августе 2018 года после участия в конфликте из-за земельного спора директора медцентра МГУ Михаила Пальцева с соседом на Кубани были задержаны два участника организации.

За полтора года, на основании их показаний, дело разрослось до 11 подозреваемых в создании банды и преступного сообщества, под руководством оперативников ФСБ.

Однако дело о контрабанде смартфонов и возможном отмывании хакерских денег закончилось небольшими штрафами и возвратом изъятого имущества.

Арестованных в октябре 2019 года по подозрению в руководстве преступным сообществом сотрудников ФСБ отпустили.

В итоге в СИЗО остались только сторонники "Новороссии", помогавшие сотрудникам ФСБ, и боец спецназа ГРУ, сопровождавший "енотов" на Донбассе.