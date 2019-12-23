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Білий дім заморозив допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа

Понеділок, 23 грудня 2019, 10:05
Білий дім заморозив допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа

Сполучені Штати заморозили допомогу Україні всього через 91 хвилину після телефонної розмови 25 липня президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа.

Джерело: BBC News з посиланням на урядовий електронний лист

Деталі: Зокрема, чиновник Білого дому Майк Даффі зв'язався з представниками оборонного відомства США з приводу призупинення допомоги Україні трохи більше ніж через півтори години після того, як Трамп закінчив розмову із Зеленським.

У листі Даффі просить, щоб міністерство оборони "призупинити" надання допомоги відповідно до планів адміністрації переглянути допомогу Україні.

Лист Даффі: "На підставі вказівок, які я отримав у світлі планів адміністрації переглянути допомогу Україні, включаючи ініціативу з оборонної безпеки України, будь ласка, утримайтесь від будь-яких подальших асигнувань Міністерства оборони до надання інструкцій у рамках цього процесу...

З огляду на делікатний характер запиту, я вдячний вам за те, що ви тримаєте цю інформацію в тісному контакті з тими, хто повинен знати, як виконувати вказівки".

Що було раніше: За місяць до дзвінка на прохання Трампа Майкл Даффі, співробітник департаменту з управління і бюджету, написав в Пентагон лист з проханням надати докладну інформацію про військову допомогу для України.

Нагадаємо:

  • Президенту США Дональду Трампу оголосили імпічмент на основі звинувачень у тиску на Україну - він став лише третім американським лідером, якому офіційно пред'явлені звинувачення у відповідності з Конституцією.

Знати більше: Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Теми: ТрампЗеленськийУкраїнаСША
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