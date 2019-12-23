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Українці обрали політика і подію року

Понеділок, 23 грудня 2019, 10:37
Українці обрали політика і подію року

Українці обрали політиком року президента Володимира Зеленського, а подією року стали вибори президента та звільнення українських військовополонених моряків та інших політичних в’язнів.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг" протягом 13-17 грудня 2019 року

Дослівно: "Більшість опитаних (47%) вважають Володимира Зеленського політиком 2019 року в Україні.

Про Юрія Бойка, Дмитра Разумкова та Юлію Тимошенко так стверджували по 8-10% опитаних, Петра Порошенка, Віктора Медведчука, Святослава Вакарчука та Володимира Гройсмана – по 5-7%".

Деталі: Подіями року українці вважають звільнення українських військовополонених моряків та інших політичних в’язнів (48%), а також вибори президента України (44%).

 

Крім того, кожен п’ятий вважає подією року відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі у нормандському форматі (Україна, Росія, Німеччина, Франція). 15% – вибори до Верховної Ради, 13% – вихід збірної України по футболу до фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2020 року. Кожен десятий – зміцнення курсу гривні.

 

Дослідження проводилося 13-17 грудня 2019 р. серед населення віком від 18 років серед 2500 респондентів методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Українська правда
Теми: соціологіяопитуванняЗеленськийморякипрезидент
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