Украинцы выбрали политика и событие года

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Понедельник, 23 декабря 2019, 11:37

Украинцы выбрали политиком года президента Владимира Зеленского, а событием года стали выборы президента и освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" в течение 13-17 декабря 2019 года

Дословно: "Большинство опрошенных (47%) считают Владимира Зеленского политиком 2019 году в Украине.

Об Юрии Бойко, Дмитрие Разумкове и Юлие Тимошенко так утверждали по 8-10% опрошенных, Петра Порошенко, Виктора Медведчука, Святослава Вакарчука и Владимир Гройсман назвали по 5-7% опрошенных".

Детали: Событиями года украинцы считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных (48%), а также выборы президента Украины (44%).

 

Кроме того, каждый пятый считает событием года возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция). 15% - выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Каждый десятый - укрепление курса гривны.

 

Исследование проводилось 13-17 декабря 2019 года среди населения в возрасте от 18 лет среди 2500 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

УКраинская правда
Темы: социология опрос Зеленский моряки президент


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