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Путін про транзит газу: Умови України поки неприйнятні

Середа, 4 грудня 2019, 15:59
Путін про транзит газу: Умови України поки неприйнятні

Президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Таку заяву Путін зробив на прес-конференції після переговорів з президентом Сербії Олександром Вучичем.

Пряма мова Путіна: "Я постійно повторюю, що ми готові зберегти український транзит. Ми ведемо зараз переговори у Відні. Це ніякий не секрет. Правда, умови, які нам пропонують можливі українські транзитери, вони економічно неприйнятні. Поки. Але я сподіваюся, що це запитна позиція - вдасться якось позиції погодити".

Знати більше: Газова угода Тимошенко – Путіна. Повний текст

Контракт про транзит російського газу + Додаткова угода про аванс "Газпрому"

Передісторія:

  • АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на 10 років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.
  • Президент Володимир Зеленський не виключає, що обговорить новий контракт на транзит російського газу через Україну в рамках зустрічі з лідерами "нормандського формату" в Парижі 9 грудня.
  • Десятирічний контракт на транзит газу між Росією й Україною закінчується 31 грудня 2019 року. Через російську агресію Україна відмовилася від купівлі російського газу й отримує газ реверсом із Європи, куди він іде із РФ транзитом  через українську територію.
  • Російська сторона пропонувала українській відмовитися від взаємних газових претензій і висловлювала нібито готовність зробити знижку і на транзит, і на прямі поставки газу в Україну. 
  • При цьому Москва продовжує втілювати підводний трубопровід "Північний потік 2" за допомогою якого може обійти Україну.
  • Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявляв, що Україна готова до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року. За його словами, Україні вистачить запасів газу та вугілля на зиму у разі зупинки транзиту газу з 1 січня 2020 року.

"Українська правда" в Threads

Теми: Путінгаз
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