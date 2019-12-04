Путін про транзит газу: Умови України поки неприйнятні

Президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Таку заяву Путін зробив на прес-конференції після переговорів з президентом Сербії Олександром Вучичем.

Пряма мова Путіна: "Я постійно повторюю, що ми готові зберегти український транзит. Ми ведемо зараз переговори у Відні. Це ніякий не секрет. Правда, умови, які нам пропонують можливі українські транзитери, вони економічно неприйнятні. Поки. Але я сподіваюся, що це запитна позиція - вдасться якось позиції погодити".

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