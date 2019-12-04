Адвокат Трампа Джуліані в Україні: бачився з Луценком, Шокіним і Куликом – NYT

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Середа, 4 грудня 2019, 23:39

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані зустрівся з експрокурорами Юрієм Луценком, Віктором Шокіним і Костянтином Куликом нібито в рамках створення документального серіалу.

Джерело: NYT

Деталі: У вівторок Джуліані зустрівся в Будапешті з Луценком. У середу адвокат Трампа відправився до Києва, щоб зустрітися з Шокіним і Куликом.

Джуліані використовує неофіційну поїздку і зустрічі з експрокурорами для документального серіалу на консервативному телеканалі. У ньому буде просуватися історія, яка виправдовує Трампа і демонструє необгрунтованість розслідування про імпічмент.

Як повідомляє видання, згадані особи зіграли певну роль у поширенні заяв сумнівного характеру про колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, експослині США в Україні Марі Йованович і громадян України, які публікували компрометуючу інформацію про главу виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта.

На основі заяв українських експрокурорів Трамп і Джуліані тиснули на Україну, щоб президент Володимир Зеленський оголосив про початок розслідування, яке допоможе Трампу перемогти на виборах 2020 року.

Дії Трампа і Джуліані призвели до процедури імпічменту американського президента.

Що передувало: 3 грудня Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив звіт про імпічмент зі звинуваченням президента Дональда Трампа у зловживанні владою.

У звіті йдеться про те, що Трамп тиснув на Україну, яка мала допомогти йому перемогти на президентських виборах 2020 року, і згодом перешкоджав Конгресу в розслідуванні.

Нагадаємо:

  • Прокуратура в США розслідує можливе порушення закону Джуліані в його діяльності в Україні.
  • Американські ЗМІ раніше повідомляли, що ексгенпрокурори Шокін та Луценко "злили" Трампу компромат на Байдена.

Знати більше: "Американські гірки" Луценка. Україну втягнули в передвиборну війну. Документ

Українська правда
Теми: США Україна


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