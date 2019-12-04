Вбивство сина депутата: Соболєв кличе на поліграф 8 людей, Грановський готовий

Депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв назвав прізвища 8 осіб, від яких він вимагає пройти перевірку на детекторі брехні, щоб довести, що вони не причетні до погроз та замаху на нього.

Джерело: Соболєв у коментарі журналістам після суду над підозрюваним у вбивстві його сина, Грановський в Facebook, Інна Соболєва у Facebook

Деталі: 4 грудня після засідання суду, який заарештував ймовірного кілера, що застрелив 3-річного сина Соболєва, сам депутат сказав журналістам, що підозрює, хто стоїть за замахом на нього. Журналісти просили назвати прізвища. Депутат попросив, щоб ЗМІ "проконтролювали", щоб ці люди опинилися на детекторі брехні.

У розмові Соболєв згадав зокрема ім'я екс-глави Вищого господарського суду Віктора Татькова і колишнього його заступника Артура Ємельянова. Також прозвучало прізвище колишнього народного депутата і соратника Петра Порошенка Олександра Грановського, якого вважали "смотрящим" президента Порошенка в судовій сфері.

Соболєв підкреслив, що не звинувачує цих людей, але дуже хоче, щоб вони на детекторі брехні довели, що не причетні до погроз на його адресу.

Пряма мова: "Саша, присядь на детектор, я хочу почути, що ти скажеш... Хто що знав, хто кого замовляв".

Позиція Грановського: Екснардеп відреагував на слова Соболєва. Він заявив, що готовий пройти детектор брехні, щоб допомогти в розслідуванні.

Щодо причетності до цієї справи Грановський припустив, що Соболєву таку версію "підкинули мерзотники", і запевнив, що готовий пройти перевірку поліграфом, щоб відсікти таку версію.

Пряма мова: "Мені не знайомі почуття і стан людини, яка втратила дитину. Маю велику надію, що мене будуть ховати мої діти, як по-людськи правильно зауважив В'ячеслав Соболєв в своєму інтерв'ю журналістам. Не дивлячись на те, що Слава припустив, що я можу знати людей, причетних до цих жахливих подій, я зла не тримаю - впевнений, батькам приходять на розум навіть небилиці в ці хвилини. я повністю поділяю їхнє горе...

Я звичайно ж приймаю пропозицію пройти перевірку на поліграфі, щоб якомога скоріше відсікти таку версію... Слава Богу, що Слава не вважає, що я особисто до цього причетний, але чомусь думає, що мені можуть бути відомі якісь обставини цієї трагедії...

Як тільки переглянув запис інтерв'ю, я негайно спробував зв'язатися з близькою тобі людиною, Слава, з метою організації такої перевірки. Мені ця людина обіцяла передзвонити через годину. Упевнений, до вечора ми погодимо логістику і поставимо в цьому питанні крапку".

Пізніше мати загиблого хлопчика Соболєва Інна написала, що вважає Грановського не причетним до вбивства її сина.

Пряма мова Соболєвої: "З моменту нашої з чоловіком заяви стосовно кола осіб, які можливо причетні до вбивства нашого сина, минуло кілька годин. Але за цей час я поспілкувалась лише з однією людиною... Олександром Грановським. Я не слідчий, але серце матері все відчуває...Тож я можу впевнено сказати, що він не причетний до нашого горя…"

Водночас вона попросила ЗМІ не спекулювати на цій темі та не використовувати її "в політичних іграх". Інна Соболєва нагадала, що чекає відповіді від інших 7 осіб, прізвища яких озвучив її чоловік.

Нагадаємо: У Соболєва давній конфлікт з екссуддею Артуром Ємельяновим. У 2016 році Соболєв повідомив про отримання погроз і звинувачував Ємельянова в організації цькування. У той же час Ємельянов пішов на Соболєва судом і виграв.