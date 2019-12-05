Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях

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Четвер, 5 грудня 2019, 06:30

Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр повідомив, що 27 постраждалих внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу перебувають в лікарнях.

Джерело: Котляр у Facebook

Деталі: Усі постраждалі розміщені у 6 лікарнях міста.

Відповідно до списку, серед постраждалих щонайменше 12 неповнолітніх. Також медичну допомогу отримують 6 працівників ДСНС, викладачка коледжу та бухгалтерка.

Окрім того, Котляр оприлюднив хронологію роботи співробітників департаменту муніципальної безпеки та КУ "Муніципальна варта" на ліквідації пожежі у коледжі.

Відповідно до неї, вже через 10 хвилин після повідомлення члени муніципальної варти були на місці пожежі. Вони допомагали машинам ДСНС та "швидким" дістатись до місця трагедії: евакуювали припарковані авто, здійснювали оточення будівлі, надавали допомогу у перекритті газу.

Що передувало: Голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций заявив про 29 постраждалих. Також він повідомив, що, за попередніми даними, ймовірною причиною загоряння в Одеському коледжі став зламаний продовжувач.

Передісторія:

  • Вранці стало відомо, що в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3 поверсі виникла пожежа
  • В результаті пожежі загинула неповнолітня, постраждали 11 підлітків та 7 співробітників ДСНС.
  • Також повідомляли про близько 15 зниклих безвісти.
  • Труханов припустив, що у будівлі не було опалення і пожежа могла статися у зв’язку з тим, що в коледжі користувалися електрообігрівачами.
  • Мер Одеси Геннадій Труханов оголосив дводенний траур через пожежу в Одеському коледжі.

Українська правда
Теми: ДСНС Одеса пожежа


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