Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях
Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр повідомив, що 27 постраждалих внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу перебувають в лікарнях.
Джерело: Котляр у Facebook
Деталі: Усі постраждалі розміщені у 6 лікарнях міста.
Відповідно до списку, серед постраждалих щонайменше 12 неповнолітніх. Також медичну допомогу отримують 6 працівників ДСНС, викладачка коледжу та бухгалтерка.
Окрім того, Котляр оприлюднив хронологію роботи співробітників департаменту муніципальної безпеки та КУ "Муніципальна варта" на ліквідації пожежі у коледжі.
Відповідно до неї, вже через 10 хвилин після повідомлення члени муніципальної варти були на місці пожежі. Вони допомагали машинам ДСНС та "швидким" дістатись до місця трагедії: евакуювали припарковані авто, здійснювали оточення будівлі, надавали допомогу у перекритті газу.
Що передувало: Голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций заявив про 29 постраждалих. Також він повідомив, що, за попередніми даними, ймовірною причиною загоряння в Одеському коледжі став зламаний продовжувач.
Передісторія:
- Вранці стало відомо, що в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3 поверсі виникла пожежа.
- В результаті пожежі загинула неповнолітня, постраждали 11 підлітків та 7 співробітників ДСНС.
- Також повідомляли про близько 15 зниклих безвісти.
- Труханов припустив, що у будівлі не було опалення і пожежа могла статися у зв’язку з тим, що в коледжі користувалися електрообігрівачами.
- Мер Одеси Геннадій Труханов оголосив дводенний траур через пожежу в Одеському коледжі.