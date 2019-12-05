Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях

Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр повідомив, що 27 постраждалих внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу перебувають в лікарнях.

Джерело: Котляр у Facebook

Деталі: Усі постраждалі розміщені у 6 лікарнях міста.

Відповідно до списку, серед постраждалих щонайменше 12 неповнолітніх. Також медичну допомогу отримують 6 працівників ДСНС, викладачка коледжу та бухгалтерка.

Окрім того, Котляр оприлюднив хронологію роботи співробітників департаменту муніципальної безпеки та КУ "Муніципальна варта" на ліквідації пожежі у коледжі.

Відповідно до неї, вже через 10 хвилин після повідомлення члени муніципальної варти були на місці пожежі. Вони допомагали машинам ДСНС та "швидким" дістатись до місця трагедії: евакуювали припарковані авто, здійснювали оточення будівлі, надавали допомогу у перекритті газу.

Що передувало: Голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций заявив про 29 постраждалих. Також він повідомив, що, за попередніми даними, ймовірною причиною загоряння в Одеському коледжі став зламаний продовжувач.

Передісторія: