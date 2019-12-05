Рада провалила призначення "слуги" Ясько на місце скандального Яременка
Верховна Рада не змогла призначити головою комітету з питань зовнішньої політики нардепку від "Слуги народа" Єлизавету Ясько.
За призначення Ясько проголосували лише 186 нардепів.
Постанова також передбачала звільнення Богдана Яременка з посади голови комітету.
За Ясько проголосували лише 174 "слуги". 26 утримались, 35 не голосували, 12 відсутні.
За інформацією "Української правди" "слуги" провалили голосування, оскільки більшість у фракції підтримує на цю посаду кандидатуру Галини Михайлюк. Проте Офіс президента і керівництво фракції начебто затвердило Ясько.
Депутати таким чином передають "привіт" Офісу президента.
Передісторія:
- Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що Єлизавета Ясько, яку напередодні фракція обрала наступницею Богдана Яременка на посту глави комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, поки що залишатиметься главою постійної делегації парламенту у ПАРЄ.
- На засіданні 2 грудня фракція "Слуга народу" вирішила, що Комітет ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва замість Яременка очолить Єлизавета Ясько.
- 30 жовтня журналісти сфотографували у Верховній Раді, як Яременко під час роботи в сесійній залі домовляється в мережі знайомств про зустріч за гроші.
- Спершу Яременко заявив нібито про провокацію для журналістів, проте згодом попросив вибачення у всіх, кому створив проблеми своїм вчинком, інаписав заяву про відставку.