Рада провалила призначення "слуги" Ясько на місце скандального Яременка

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Четвер, 5 грудня 2019, 17:58

Верховна Рада не змогла призначити головою комітету з питань зовнішньої політики нардепку від "Слуги народа" Єлизавету Ясько.

За призначення Ясько проголосували лише 186 нардепів.

Постанова також передбачала звільнення Богдана Яременка з посади голови комітету.

За Ясько проголосували лише 174 "слуги". 26 утримались, 35 не голосували, 12 відсутні.  

За інформацією "Української правди" "слуги" провалили голосування, оскільки більшість у фракції підтримує на цю посаду кандидатуру Галини Михайлюк. Проте Офіс президента і керівництво фракції начебто затвердило Ясько.

Депутати таким чином передають "привіт" Офісу президента.

Передісторія:

  • Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що Єлизавета Ясько, яку напередодні фракція обрала наступницею Богдана Яременка на посту глави комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, поки що залишатиметься главою постійної делегації парламенту у ПАРЄ.
  • На засіданні 2 грудня фракція "Слуга народу" вирішила, що Комітет ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва замість Яременка очолить Єлизавета Ясько.
  • 30 жовтня журналісти сфотографували у Верховній Раді, як Яременко під час роботи в сесійній залі домовляється в мережі знайомств про зустріч за гроші.
  • Спершу Яременко заявив нібито про провокацію для журналістів, проте згодом попросив вибачення у всіх, кому створив проблеми своїм вчинком, інаписав заяву про відставку.

Олександр Шумілін, УП
Теми: Слуга народу Верховна Рада


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