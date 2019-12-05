Рада провалила призначення "слуги" Ясько на місце скандального Яременка

Верховна Рада не змогла призначити головою комітету з питань зовнішньої політики нардепку від "Слуги народа" Єлизавету Ясько.

За призначення Ясько проголосували лише 186 нардепів.

Постанова також передбачала звільнення Богдана Яременка з посади голови комітету.

За Ясько проголосували лише 174 "слуги". 26 утримались, 35 не голосували, 12 відсутні.

За інформацією "Української правди" "слуги" провалили голосування, оскільки більшість у фракції підтримує на цю посаду кандидатуру Галини Михайлюк. Проте Офіс президента і керівництво фракції начебто затвердило Ясько.

Депутати таким чином передають "привіт" Офісу президента.

Передісторія: