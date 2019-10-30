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Яременко вибачився перед Зеленським і дружиною за "секс-листування" в Раді  

Середа, 30 жовтня 2019, 17:23
Яременко вибачився перед Зеленським і дружиною за секс-листування в Раді  

Нардеп від "Слуги народа" Богдан Яременко, який потрапив у скандал щодо його переписки у Верховній Раді про оплачені зустрічі із жінками, попросив вибачення у всіх, кому створив проблеми своїм вчинком.   

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Раніше Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів.

"Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плече ми застосували певні запобіжні заходи і тепер знаємо, коли "журналісти" підглядають в наші телефони. Отримавши такий сигнал я вчинив учора провокацію та дозволив сфотографувати сфабриковане "листування", - написав тоді Яременко.

 
Скріншот видаленого поста в Facebook

Наразі він видалив цей пост і написав вибачення:

"Не всі рішення бувають однаковими вдалими. Я вилучив попередній пост і хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми: від дружини і дітей до фракції і президента".

Що було раніше: 30 жовтня папараці зняли у Верховній Раді, як народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко під час роботи в сесійній залі домовляється в мережі знайомств про зустріч за гроші.

Це не вперше смартфони нардепів "Слуги народу" потрапляють в об'єктив камер фотографів у Верховній Раді.

У жовтні ЗМІ сфотографували телефонну переписку "слуги народу" В’ячеслава Медяника. Нардеп обіцяв абоненту названому "Саша Яровий" поговорити щодо "цукру" і "океану" із заступником генпрокурора Руслана Рябошапки Віктором Трепаком.

До того депутатка Ліза Богуцька випадково розкрила плани "Петі" щодо грудневого путчу, Михайло Радуцький нагнув матюків і назвав міністерку охорони здоров'я Зоряну Скалецьку (Черненко) "своєю людиною", Олена Криворучкіна зі "Слуги народу" після прийняття рішення про скасування недоторканності депутатів вирішила написати "Коханому", що хоче кохатися день і ніч.

Українська правда

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Теми: Слуга народуВерховна Рада
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