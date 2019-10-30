Папараці зняли переписку "слуги народу" з повією, він каже: постановка

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Середа, 30 жовтня 2019, 12:29

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко 29 жовтня під час роботи в сесійній залі Верховної Ради домовлявся у онлайн-мережі знайомств про зустріч за гроші. Сам Яременко запевняє, що листування сфабриковане.

Джерело: фото Букв, Facebook-сторінка Яременка

Деталі: Зі знімків у смартфоні нардепа видно два чата зі знайомствами: "Мережа знайомств Мам ..." і "Loveeto".

Зокрема, Яременко читав анкету 32-річної жінки на ім'я Аліна, яка в анкеті повідомила переваги: ​​секс, зустріч, побачення. Дівчина вказала, що її не цікавлять відносини. Потім нардеп почав листуватися з дівчиною, можливо, іншою:

  • Яременко: ... умови зустрічі з тобою?
  • Дівчина: Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика і орал. Анальний - табу. Час - 100 доларів. Дві години - 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна.
 

У середу нардеп написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів.

Дослівно Яременко: "Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плече ми застосували певні запобіжні заходи і тепер знаємо, коли "журналісти" підглядають в наші телефони.

Отримавши такий сигнал я вчинив учора провокацію та дозволив сфотографувати сфабриковане "листування".

 
Скріншот поста у Facebook
 
 

Крім того нардеп у Раді шукав половинку у популярному мобільному додатку Tinder.

Яременко – голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

У нього є дружина Вікторія і двоє дітей - дочка і син.

Що було раніше: Це не вперше смартфони нардепів "Слуги народу" потрапляють в об'єктив камер фотографів у Верховній Раді.

У жовтні ЗМІ сфотографували телефонну переписку "слуги народу" В’ячеслава Медяника. Нардеп обіцяв абоненту названому "Саша Яровий" поговорити щодо "цукру" і "океану" із заступником генпрокурора Руслана Рябошапки Віктором Трепаком.

До того депутатка Ліза Богуцька випадково розкрила плани "Петі" щодо грудневого путчу, Михайло Радуцький нагнув матюків і назвав міністерку охорони здоров'я Зоряну Скалецьку (Черненко) "своєю людиною", Олена Криворучкіна зі "Слуги народу" після прийняття рішення про скасування недоторканності депутатів вирішила написати "Коханому", що хоче кохатися день і ніч.

Українська правда
Теми: Верховна Рада Слуга народу скандал


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