"Венеціанка" розкритикувала мовний закон, хоча підтримала захист української мови

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не витримує балансу між захистом української мови та гарантуванням прав мов меншин.

Такий висновок ухвалила у п’ятницю Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія (ВК), передає "Європейська правда".

"Європейська правда" ознайомилася зі змістом рішення ВК, яке буде офіційно оприлюднене у понеділок, після доопрацювання. Воно містить значний перелік рекомендацій для зміни даного закону та наголошує на окремих положеннях, які, на думку ВК, суперечать міжнародним зобов’язанням України.

"Венеціанка" вважає, що Україна має втілити ці зміни, "щоби уникнути міжетнічної напруженості через мовне питання". Чинний закон, на переконання ВК, не досягає цієї мети.

Варто зауважити, що Венеціанська комісія окремо підтримала мету закону щодо надання переваги українській мові перед російською та наголосила, що українська держава має підстави для рішень у цьому напрямку.

"З огляду на особливу роль в Україні російської мови (яка є найбільш вживаною мовою меншин, а також головною мовою для спілкування для багатьох представників меншин, відмінних від російської), а також з огляду на утиски української мови у минулому, Венеціанська комісія повністю розуміє потребу у заходах із підтримки української як державної мови", - йдеться, зокрема, у документі.

Захищаючи та підтримуючи окремі положення чинного закону, Венеціанська комісія водночас бачить проблему у інших його положеннях. Зокрема, вона рекомендує переглянути норми, які запроваджують відмінність у правах трьох груп мов, відмінних від української – мов корінних народів, офіційних мов ЄС та інших мов. У цій критиці, по суті, "Венеціанка" стала на захист російської мови, яка за законодавством отримує найменше прав.

Також ВК рекомендує прибрати норми, які встановлюють відповідальність за порушення даного закону – приміром, щодо "викривлення державної мови у офіційних документах, та розшири використання мов меншин у окремих держаних функціях – приміром, у роботі екстрених служб.

Детальний огляд рішення та рекомендацій ВК читайте на "Європейській правді" згодом.

Нагадаємо: Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" був ухвалений 25 квітня, та підписаний президентом Порошенком 15 травня. Україна відмовилася надавати даний закон для аналізу ВК, попри заклик низки західних партнерів, але він був переданий у Венеціанку від імені голови моніторингового комітету ПАРЄ.

Рекомендації "Венеціанки" не мають юридично зобов’язуючого характеру, однак держава, щодо законодавства якої ВК має суттєві претензії, зазвичай стикається із міжнародним тиском щодо їх виконання.