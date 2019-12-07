"Дякую, що не викинули на вулицю" – Філарет Епіфанію
Почесний патріарх Філарет відреагував на рішення Синоду Православної церкви надати йому право пожиттєвого проживання у будівлі на Пушкінській та утворити релігійну місію, яку він очолить.
Джерело: заява Філарета
Дослівно: "Дякую Предстоятелю Блаженнійшому митрополиту Епіфанію та Священному Синоду Православної Церкви України, що... виявили до мене милість: не викинули 90-літнього Патріарха на вулицю, як збирались це зробити, а залишили пожиттєво проживати в приміщенні Київської патріархії…"
Деталі: Філарет заявив, що слова митрополита Епіфанія про завершення ліквідації УПЦ КП є неправдою, додавши, що "церкву не можна ліквідувати".
Він наголосив, що за Київський Патріархат "будуть боротись до останнього".
Що передувало: Священний синод Української Православної Церкви (ПЦУ) вирішив створити для почесного патріарха Філарета релігійну організацію в складі ПЦУ у формі місії. Окрім цього Синод надав Філарету право для пожиттєвого проживання в комплексі будівель за адресою місто Київ, вулиця Пушкінська, 36 та пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі.
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Автокефалія Православної Церкви України: як це було
Передісторія:
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.
- 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
- Почесний патріарх ПЦУ Філарет не захотів висловлювати підтримку предстоятелю церкви митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.