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У Криму офіційно існує єдина українська школа: мову там не вивчають

Середа, 1 січня 2020, 12:54
У Криму офіційно існує єдина українська школа: мову там не вивчають

В анексованому Росією Криму офіційно зареєстрована лише одна школа з вивченням української мови - у Феодосії.

Джерело: керівник "Кримськотатарського ресурсного центру" Ескендер Барієв в інтерв'ю в ефірі "Радіо Крим.Реалії"

Пряма мова: "Єдина школа, де вивчається українська мова, працює у Феодосії, але за даними місцевих жителів і це неправда, мову там не вивчають".

Деталі: За словами Барієва, у 2019 році "тривали спроби закриття кримськотатарських шкіл".

Дослівно: "Тільки за офіційними даними змінився статус 16 з них: 7 шкіл залишилися зі статусом кримськотатарської мови, 5 шкіл перевели на двомовне освіту, решта 4 школи стали загальноосвітні", - повідомив він.

Нагадаємо,

  • Раніше у російському "Міносвіти Криму" заявляли, що у 2018-2019 навчальних роках у Криму навчається 200700 дітей, з них 6100 (3,1%) навчається кримськотатарською мовою і 249 (0,2%) - українською.
  • За інформацією "Міносвіти", на півострові працюють 15 шкіл з кримськотатарською мовою навчання і одна школа з українською мовою, а також 27 шкіл, в яких працюють 126 класів з кримськотатарською мовою навчання і 5 шкіл, в яких працюють 8 класів з українською мовою навчання.

"Українська правда" у Threads

Теми: КриманексіяРосіямоваосвіта
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