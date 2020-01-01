У Криму офіційно існує єдина українська школа: мову там не вивчають

В анексованому Росією Криму офіційно зареєстрована лише одна школа з вивченням української мови - у Феодосії.

Джерело: керівник "Кримськотатарського ресурсного центру" Ескендер Барієв в інтерв'ю в ефірі "Радіо Крим.Реалії"

Пряма мова: "Єдина школа, де вивчається українська мова, працює у Феодосії, але за даними місцевих жителів і це неправда, мову там не вивчають".

Деталі: За словами Барієва, у 2019 році "тривали спроби закриття кримськотатарських шкіл".

Дослівно: "Тільки за офіційними даними змінився статус 16 з них: 7 шкіл залишилися зі статусом кримськотатарської мови, 5 шкіл перевели на двомовне освіту, решта 4 школи стали загальноосвітні", - повідомив він.

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