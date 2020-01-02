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Виплата пенсій в ОРДЛО можлива тільки в контексті деокупації – Кулеба

Четвер, 2 січня 2020, 09:39
Виплата пенсій в ОРДЛО можлива тільки в контексті деокупації – Кулеба

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що питання виплати пенсій на окупованій території Донбасу може бути вирішене тільки в контексті її деокупації.

Джерело: інтерв'ю Кулеби "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Для ЄС виплата пенсій на окупованій території – це правозахисне питання, це дуже важливий нюанс. Вони не можуть не наполягати на тому, що це потрібно робити, але вони так само розуміють, що одна справа хотіти щось зробити, а інша – це мати технічну можливість і можливість в плані безпеки. Зараз, в нинішній реальності, таких можливостей немає.

Тому вирішення цієї проблеми безпосередньо зав'язане на процес деокупації. Буде там Пенсійний фонд, будуть працювати платіжні системи – можна буде рухатися далі".

Деталі: За словами Кулеби, на даний момент існує механізм отримання пенсій, який вимагає для одержувачів виїзду на підконтрольну уряду України територію.

На питання, як він ставиться до недавно зареєстрованого законопроекту про виплату пенсій жителям тимчасово окупованих територій, Кулеба заявив, що такі законодавчі ініціативи повинні бути, "тому що потрібно постійно шукати шляхи вирішення питання", але додав, що це питання реально може бути вирішене тільки в контексті деокупації.

Передісторія:

  • В кінці листопада 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект №2083-д, покликаний врегулювати питання виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОпенсії
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