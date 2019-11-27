В Раду внесли законопроєкт про виплату пенсій жителям окупованих териорій

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2083-д, покликаний врегулювати питання виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо, голова парламентського комітету з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець

Пряма мова Сивохо: "Вчора в Раду внесли законопроект, який скасовує обов'язкову для отримання пенсій реєстрацію як внутрішньо переміщених осіб пенсіонерів, які проживають на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

Реінтеграція Донбасу неможлива без ефективного захисту і відновлення законних прав громадян".

Деталі: За словами Сивохо, зараз понад 700 тисяч пенсіонерів на непідконтрольною території не можуть реалізувати своє конституційне право на пенсію, і це ненормально.

Лубінець відзначив, що цим проєктом закону нардепи пропонують:

Надати людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли платити страхові внески, право докупити стаж без застосування санкцій;

У разі втрати документів дати можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб;

Скасувати обов’язковість реєстрації пенсіонерів як ВПО для отримання пенсій;

Виплачувати заборгованість пенсії без терміну давності (наразі діє ліміт – 3 роки).

Законопроєкт ініціювали нардепи від "Слуги народу", "Батьківщини", "ОПЗЖ" та члени депутатської групи "За майбутнє".

Згідно з даними, які оприлюднив Лубінець, станом на липень 2018 року борг перед пенсіонерами становив понад 62 мільярди гривень.

Текст проєкту закону на сайті Ради відсутній.

Передісторія: