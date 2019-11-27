В Раду внесли законопроєкт про виплату пенсій жителям окупованих териорій
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2083-д, покликаний врегулювати питання виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
Джерело: радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо, голова парламентського комітету з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець
Пряма мова Сивохо: "Вчора в Раду внесли законопроект, який скасовує обов'язкову для отримання пенсій реєстрацію як внутрішньо переміщених осіб пенсіонерів, які проживають на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.
Реінтеграція Донбасу неможлива без ефективного захисту і відновлення законних прав громадян".
Деталі: За словами Сивохо, зараз понад 700 тисяч пенсіонерів на непідконтрольною території не можуть реалізувати своє конституційне право на пенсію, і це ненормально.
Лубінець відзначив, що цим проєктом закону нардепи пропонують:
- Надати людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли платити страхові внески, право докупити стаж без застосування санкцій;
- У разі втрати документів дати можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб;
- Скасувати обов’язковість реєстрації пенсіонерів як ВПО для отримання пенсій;
- Виплачувати заборгованість пенсії без терміну давності (наразі діє ліміт – 3 роки).
Законопроєкт ініціювали нардепи від "Слуги народу", "Батьківщини", "ОПЗЖ" та члени депутатської групи "За майбутнє".
Згідно з даними, які оприлюднив Лубінець, станом на липень 2018 року борг перед пенсіонерами становив понад 62 мільярди гривень.
Текст проєкту закону на сайті Ради відсутній.
Передісторія:
- У 2017 році міністр соціальної політики уряду Гройсмана Андрій Рева заявляв, що Київ не зможе поновити соціальні виплати на непідконтрольних йому територіях Донбасу, допоки не буде виконано перші сім пунктів мінських угод, оскільки питання пенсій стоїть 8-м пунктом.
- Рева тоді констатував, що жителям ОРДЛО, які не зареєструються як внутрішньо переміщені особи на контрольованих Києвом територіях, Україна пенсій не платитиме.
- За законом, переселенці можуть змінювати місце проживання, навіть повертатися на окуповані території, однак не довше як на 2 місяці, – інакше їх позбавлять статусу.
- Рева також заявив, що верифікація у 2016 році засвідчила зловживання у сфері соцвиплат.
- За словами на той час міністра, СБУ виявила 460 тисяч людей, які отримували виплати як внутрішньо переміщені особи, але жодного разу не перетинали лінію розмежування.
- Після проведеної верифікації 160 тисяч так і не ідентифікували.
- За словами Реви, багато людей отримували дві пенсії – і українську, і пенсію так званих "ДНР/ЛРН".