В Офіс генпрокурора шукають людей "з-поза системи"

Офіс генерального прокурора анонсував набір людей "з-поза системи" на вакантні посади прокурорів.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора

Дослівно: "20 січня 2020 року розпочнеться прийом документів від кандидатів з-поза системи органів прокуратури на більше 200 вакансій в Офісі Генерального прокурора".

Деталі: Відзначаться, що вперше українці не з прокурорської системи зможуть стати прокурором органу найвищого рівня.

Процедура набору буде такою ж, як під час атестації прокурорів ГПУ.

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