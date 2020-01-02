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В Офіс генпрокурора шукають людей "з-поза системи"

Четвер, 2 січня 2020, 10:11
В Офіс генпрокурора шукають людей з-поза системи

Офіс генерального прокурора анонсував набір людей "з-поза системи" на вакантні посади прокурорів.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора

Дослівно: "20 січня 2020 року розпочнеться прийом документів від кандидатів з-поза системи органів прокуратури на більше 200 вакансій в Офісі Генерального прокурора".

Деталі: Відзначаться, що вперше українці не з прокурорської системи зможуть стати прокурором органу найвищого рівня.

Процедура набору буде такою ж, як під час атестації прокурорів ГПУ.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Генпрокуратураробота
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