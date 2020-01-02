В Офіс генпрокурора шукають людей "з-поза системи"
Четвер, 2 січня 2020, 10:11
Офіс генерального прокурора анонсував набір людей "з-поза системи" на вакантні посади прокурорів.
Джерело: сайт Офісу генпрокурора
Дослівно: "20 січня 2020 року розпочнеться прийом документів від кандидатів з-поза системи органів прокуратури на більше 200 вакансій в Офісі Генерального прокурора".
Деталі: Відзначаться, що вперше українці не з прокурорської системи зможуть стати прокурором органу найвищого рівня.
Процедура набору буде такою ж, як під час атестації прокурорів ГПУ.
Передісторія:
- 2 січня розпочав свою роботу новий Офіс генерального прокурора.
Українська правда