Втрати бойовиків у минулому році перевищили 1,5 тисячі осіб – розвідка

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє, що у 2019 році втрати бойовиків перевищили 1,5 тисячі осіб.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "За даними військової розвідки, втрати російсько-окупаційних військ протягом 2019 року склали: безповоротними – 619 осіб; пораненими та травмованими – 939 осіб".

Деталі: Також бойовики втратили 110 одиниць озброєння та військової техніки.

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