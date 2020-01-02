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Втрати бойовиків у минулому році перевищили 1,5 тисячі осіб – розвідка

Четвер, 2 січня 2020, 11:25
Втрати бойовиків у минулому році перевищили 1,5 тисячі осіб – розвідка

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє, що у 2019 році втрати бойовиків перевищили 1,5 тисячі осіб.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "За даними військової розвідки, втрати російсько-окупаційних військ протягом 2019 року склали: безповоротними – 619 осіб; пораненими та травмованими – 939 осіб".

Деталі: Також бойовики втратили 110 одиниць озброєння та військової техніки.

Передісторія: 

  • У 2019 році на Донбасі загинуло 110 захисників – 107 чоловіків і 3 жінки. 

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасірозвідкаДонбас
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