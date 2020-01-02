Багатьом звільненим з полону ОРДЛО нікуди йти після виписки з лікарні

Протягом найближчого тижня лікарі готові виписати 90% звільнених з ОРДЛО українських полонених, проте у більшості з них немає житла.

Джерело: заступник головного лікаря з медичної частини лікарні "Феофанія" Андрій Строкань на брифінгу 2 січня

Деталі: За словами Строканя, 53 пацієнти перебували у лікарні станом на 31 грудня. На даний момент у лікарні – 60 пацієнтів. Семеро людей повернулися зранку у четвер після того, як відсвяткували Новий рік зі своїми рідними та близькими.

Пряма мова: "Практично весь комплекс досліджень вже виконано. На даний момент 90% пацієнтів ми готові відпускати протягом найближчого тижня…

Всі вони будуть потребувати подальшої соціальної і психологічної реабілітації. Велике навантаження падає на соціальні служби по наданню соціальної допомоги даній категорії пацієнтів, тому що у більшості з них немає житла, їм немає куди йти. Це першочергове завдання, вирішити ці проблеми, наступний етап вирішити і закрити його після виписки з клінічної лікарні Феофанія".

Передісторія:

29 грудня на КПВВ "Майорське" відбувся обмін утримуваними особами між офіційним Києвом та представниками тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, яких курує Росія.

Бойовики повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Серед осіб, виданих Києвом в обмін на полонених ОРДЛО, є звинувачені в тероризмі, причетні до загибелі людей, та колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут", яких обгрунтовано підозрюють у причетності до розстрілів на Євромайдані.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що рішення про такий обмін далося не легко.

Знати більше: Обвинувачений у вбивстві Захарченка, медсестра, бізнесмен – кого звільнили з полону ОРДЛО