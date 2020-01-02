Багатьом звільненим з полону ОРДЛО нікуди йти після виписки з лікарні
Протягом найближчого тижня лікарі готові виписати 90% звільнених з ОРДЛО українських полонених, проте у більшості з них немає житла.
Джерело: заступник головного лікаря з медичної частини лікарні "Феофанія" Андрій Строкань на брифінгу 2 січня
Деталі: За словами Строканя, 53 пацієнти перебували у лікарні станом на 31 грудня. На даний момент у лікарні – 60 пацієнтів. Семеро людей повернулися зранку у четвер після того, як відсвяткували Новий рік зі своїми рідними та близькими.
Пряма мова: "Практично весь комплекс досліджень вже виконано. На даний момент 90% пацієнтів ми готові відпускати протягом найближчого тижня…
Всі вони будуть потребувати подальшої соціальної і психологічної реабілітації. Велике навантаження падає на соціальні служби по наданню соціальної допомоги даній категорії пацієнтів, тому що у більшості з них немає житла, їм немає куди йти. Це першочергове завдання, вирішити ці проблеми, наступний етап вирішити і закрити його після виписки з клінічної лікарні Феофанія".
Передісторія:
- 29 грудня на КПВВ "Майорське" відбувся обмін утримуваними особами між офіційним Києвом та представниками тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, яких курує Росія.
- Бойовики повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.
- Серед осіб, виданих Києвом в обмін на полонених ОРДЛО, є звинувачені в тероризмі, причетні до загибелі людей, та колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут", яких обгрунтовано підозрюють у причетності до розстрілів на Євромайдані.
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що рішення про такий обмін далося не легко.
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