Багатьом звільненим з полону ОРДЛО нікуди йти після виписки з лікарні

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Четвер, 2 січня 2020, 16:15

Протягом найближчого тижня лікарі готові виписати 90% звільнених з ОРДЛО українських полонених, проте у більшості з них немає житла.

Джерело: заступник головного лікаря з медичної частини лікарні "Феофанія" Андрій Строкань на брифінгу 2 січня

Деталі: За словами Строканя, 53 пацієнти перебували у лікарні станом на 31 грудня. На даний момент у лікарні – 60 пацієнтів. Семеро людей повернулися зранку у четвер після того, як відсвяткували Новий рік зі своїми рідними та близькими.

Пряма мова: "Практично весь комплекс досліджень вже виконано. На даний момент 90% пацієнтів ми готові відпускати протягом найближчого тижня…

Всі вони будуть потребувати подальшої соціальної і психологічної реабілітації. Велике навантаження падає на соціальні служби по наданню соціальної допомоги даній категорії пацієнтів, тому що у більшості з них немає житла, їм немає куди йти. Це першочергове завдання, вирішити ці проблеми, наступний етап вирішити і закрити його після виписки з клінічної лікарні Феофанія".

Передісторія:

  • 29 грудня на КПВВ "Майорське" відбувся обмін утримуваними особами між офіційним Києвом та представниками тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, яких курує Росія.
  • Бойовики повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО. 
  • Серед осіб, виданих Києвом в обмін на полонених ОРДЛО, є звинувачені в тероризмі, причетні до загибелі людей, та колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут", яких обгрунтовано підозрюють у причетності до розстрілів на Євромайдані.
  • Президент Володимир Зеленський зазначив, що рішення про такий обмін далося не легко.

Знати більше: Обвинувачений у вбивстві Захарченка, медсестра, бізнесмен – кого звільнили з полону ОРДЛО

Валентина Романенко, УП
Теми: заручники


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