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Обмен завершился – Офис президента

Воскресенье, 29 декабря 2019, 14:59
Обмен завершился – Офис президента
Офис президента

Обмен удерживаемыми лицами на КПВВ "Майорское" завершился: Украине передали 76 граждан, которые удерживались РФ и боевиками ОРДЛО, в свою очередь Украина выдала 127 человек.

Источник: Офис президента Украины, Hromadske, Радио Свобода

Дословно: "Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украины территории. Подробности позже".

Детали: Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сообщил, что Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человека, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

Как уточнила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, точные цифры по количеству переданных лиц и лиц, отказавшихся ехать в ОРДЛО, будут названы позже, поскольку проходят проверку в Генштабе.

Также Сивохо уточнил, что 4 человека, которые должны были вернуться в Украину в рамках обмена, решили остаться на территории ОРДЛО из-за своих семей, которые проживают на оккупированной части Донбасса.

В свою очередь так называемая "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила о передаче Украине из ОРДО 52 военнопленных и гражданских заложников, сообщают информационные ресурсы боевиков. При этом в отдельные районы Донецкой области передали 60 человек.

Что предшествовало: В воскресенье на КПВВ "Майорское" проходил обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

По информации Офиса президента, ранее Украине передали первых 25 человек. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что среди них 4 военных, которые долгое время находились в плену. 

СМИ опубликовали список первых 25 человек, которых вернули Украине. 

В свою очередь, адвокат Валентин Рыбин сообщил, что в рамках обмена Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне, и пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.

Украинская правда

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Темы: пленныеОРДЛОДонбассОфис президента
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