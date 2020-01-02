Пенсіонери на окупованих територіях мають право на дві пенсії – нардеп "Слуги народу"

Глава парламентського комітету з питань соціальної політики нардеп "Слуги народу" Галина Третьякова вважає, що пенсіонери, які проживають на непідконтрольних Києву територіях Криму і Донбасу, мають право отримувати як українську пенсію, так і виплати з боку окупаційної влади.

Джерело: Третьякова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми не визнаємо окупанта і його дії, ми не визнаємо ті "пенсії" та "документи", ми не визнаємо те, що там відбувається. На технічному рівні ми не будемо з'ясовувати, що людині там платять, а будемо забезпечувати його пенсією, тому що це наш громадянин і у нас з ним, як у держави, є зв'язок.

Це пенсіонери 60-70-80 років, вони не можуть відкрити тут бізнес, вони не можуть платити за оренду житла, не можуть отримати тут підтримку – вони залишилися там. І нехай вони навіть отримують по дві пенсії – хіба це має розірвати зв'язок з нашою державою і зі мною як з політиком? Ні!".

Деталі: За словами Третьякової, отримання виплат від Пенсійного фонду РФ у Криму і "пенсійних фондів" угруповань "ЛНР" і "ДНР" не може стати підставою для невиплати пенсій України. Глава комітету з питань соцполітики переконана, що виплати українським пенсіонерам на окупованих територіях - це ще один вид санкцій проти Росії і таким чином вони її "економічно розоряють".

Нагадаємо: Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба висловив думку, що питання виплати пенсій на окупованій території Донбасу може бути вирішене тільки в контексті її деокупації.