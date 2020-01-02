У центрі Києві проводять слідчий експеримент у справі Шеремета

У справі вбивства журналіста Павла Шеремета проводять слідчий експеримент в центрі Києва за участі підозрюваної Юлії Кузьменко.

Джерела: Пряма трансляція Громадського, адвокат Масі Найєм

Деталі: До центру Києва на вулицю Івана Франка привезли підозрювану Кузьменко. Вона повинна пройти тим шляхом, яким пройшли імовірні організатори вибуху автомобіля Шеремета.

Із нею також повинен був бути підозрюваний Андрій Антоненко, проте його адвокати не встигли прибути на місце і він начебто відмовився від проходження експерименту.

Про сам експеримент раніше написав адвокат Масі Найєм, зазначивши, що він відбувається з порушенням Кримінального Процесуального Кодексу.

Пряма мова Найєма: "Прямо зараз, з порушенням норм КПК, намагаються провести слідчий експеримент із Андрієм Антоненко. Справа в тому, що протягом останніх тижнів адвокати Андрія подають клопотання про знайомлення з матеріалами справи. Такі клопотання слідчий ігнорує.

Вже завтра буде ухвала суду, якою суддя зобов’язує слідчих ознайомити адвокаті з матеріалами справи. Але слідчі хочуть провести слідчі експеримент саме сьогодні, попередивши адвокатів за годину до слідчої дії.

Тому вони викликали адвоката з БПД (Безоплатна правова допомога – ред.). При тому, що у Андрія щонайменще три адвоката".

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Юлія Кузьменко на вулиці Івана Франка Скріншот зі стріму

Що цьому передувало: Раніше у четвер адвокат Владислав Добош заявив, що у справі вбивства Павла Шеремета слідчі проведуть слідчий експеримент із його підзахисною, підозрюваною Юлією Кузьменко, про що повідомили за годину до самого експерименту.