У справі Шеремета проводять слідчий експеримент із Кузьменко – адвокат

Адвокат Владислав Добош заявляє, що у справі вбивства Павла Шеремета слідчі проводять слідчий експеримент із його підзахисною, підозрюваною Юлією Кузьменко.

Джерело: Facebook-сторінка адвоката Владислава Добоша

Пряма мова Добоша: "Я без десяти 17.00 отримав на електронну пошту від Бирка (Василь Бирко, слідчий – ред.) повідомлення, про те, що сьогодні (у четвер – ред.) о 18 годині буде проводитися слідчий експеримент. Це при тому, що вони не надали нам ознайомитися із матеріалами справи, не відкрили відео по якому мають проводити слідчий експеримент".

Деталі: Добош заявив, що дії слідчих є незаконними. Він розповів, що йому досі не надали всі матеріали справи, зокрема ті, що стосуються камер і самого експерименту. Добош наголосив, що експеримент потрібно проводити о 2.40 ночі, оскільки саме такий час вказаний на відео з камер спостереження. Водночас, він сказав, що прибуде на 18:00 до МВС.

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