У справі Шеремета проводять слідчий експеримент із Кузьменко – адвокат

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Четвер, 2 січня 2020, 19:08

Адвокат Владислав Добош заявляє, що у справі вбивства Павла Шеремета слідчі проводять слідчий експеримент із його підзахисною, підозрюваною Юлією Кузьменко.

Джерело: Facebook-сторінка адвоката Владислава Добоша

Пряма мова Добоша: "Я без десяти 17.00 отримав на електронну пошту від Бирка (Василь Бирко, слідчий – ред.) повідомлення, про те, що сьогодні (у четвер – ред.) о 18 годині буде проводитися слідчий експеримент. Це при тому, що вони не надали нам ознайомитися із матеріалами справи, не відкрили відео по якому мають проводити слідчий експеримент".

Деталі: Добош заявив, що дії слідчих є незаконними. Він розповів, що йому досі не надали всі матеріали справи, зокрема ті, що стосуються камер і самого експерименту. Добош наголосив, що експеримент потрібно проводити о 2.40 ночі, оскільки саме такий час вказаний на відео з камер спостереження. Водночас, він сказав, що прибуде на 18:00 до МВС.

Знати більше: Повний текст підозри Юлії Кузьменко

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Передісторія:

  • 26 грудня Добош опублікував повну версію розмови підзахисної Юлії Кузьменко з "особою Т", про зміст якої йшлося на брифінгу МВС стосовно розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.
  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").
  • Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.
  • За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко фігурує в розслідуванні як організатор.
  • Кузьменко розкритикувала експертизу, яка нібито доводить її причетність.
  • Аваков заявив, що вбивство Шеремета було добре технічно підготовленим, а підозрювані говорили про покровителя, який їх має "витягнути" і захистити.
  • "Слідство.Інфо" вважає, що результати експертизи, на яку посилається Аваков, неоднозначні, а докази – слабкі та непереконливі. Поліція заперечує.
  • В "Української правди" також є низка питань щодо версії слідства.

Теми: Справа Шеремета


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