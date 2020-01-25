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Від польського уряду вимагають засудити паплюження українських могил

Субота, 25 січня 2020, 18:24
Від польського уряду вимагають засудити паплюження українських могил
Радіо Свобода

Інтелігенція Польщі висловила обурення оскверненням українських могил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

У зверненні польської інтелігенції до міністра культури і національної спадщини РП Пьотра Ґлінського, зокрема, йдеться про "обурення і рішучий протест проти осквернення українських могил на території Польщі".

Підписанти листа закликають міністра до "осуду цих варварських дій, які загрожують загальнолюдським цінностям, особливо тим, які лежать в основі європейської цивілізації, до якої століттями належить Польська Республіка".

13 січня 2020 Об'єднання українців у Польщі поінформувало Міністерство культури і національної спадщини, Комісію національних та етнічних меншин Сейму Республіки Польща, а також Інститут національної пам’яті про черговий акт осквернення та руйнування української могили - цього разу в колишньому селі Монастир, розташованому в ґміні Горинець у Підкарпатському воєводстві.

"Починаючи з 2014 року, у Польщі було осквернено - нерідко багаторазово - вісім українських могил, хрестів та пам’ятників.

Однак ані центральна влада Республіки Польща, ані будь-які інші органи, до компетенції яких належить охорона кладовищ та місць пам’яті, не розпочали жодних дій, щоб запобігти варварським вчинкам і виправити заподіяне зло, незважаючи на наявність матеріальних доказів - включаючи чисельні відеозаписи злочинних вчинків, оприлюднених в мережі інтернет.

В жодному з цих випадків винних не було знайдено та нікого не було притягнуто до відповідальності. Більше того, жоден із цих актів варварства не був публічно засуджений державними установами!", - йдеться у зверненні.

Наприкінці листа його автори закликають "Міністерство культури та національної спадщини та Інститут національної пам’яті публічно засудити акти знищення та осквернення українських могил та пам’ятників у польській державі".

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Теми: Польща
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